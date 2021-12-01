Cizre'de kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı yapıldı - Haberler
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Cizre'de kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Cizre'de kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı yapıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kış mevsimi nedeniyle ilçe genelinde alınacak tedbirler ve muhtemel problemlere etkin çözüm üretmek için 'Kış mevsimi trafik tedbirleri' toplantısı yapıldı.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde kış mevsimi nedeniyle ilçe genelinde alınacak tedbirler ve muhtemel problemlere etkin çözüm üretmek için 'Kış mevsimi trafik tedbirleri' toplantısı yapıldı.

Toplantı Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'un Başkanlığında gerçekleşti. Kış mevsimi nedeniyle ilçe genelinde alınacak tedbirler, muhtemel problemlere etkin çözüm üretme, anında müdahale, güvenli trafik akışının sağlanması, eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamadan devam etmesi, oluşabilecek sıkıntılara mahal vermeme, mevsim boyunca yürütülecek çalışmalar ve kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'un başkanlığında toplantı düzenlendi. İlgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kış öncesi Cizre genelinde alınması gereken önlemler masaya yatırıldı. Toplantıda, kış ayının trafik, karayolları, sağlık ve eğitim başta olmak üzere sorunsuz bir şekilde atlatılması konusunda gerekli bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, önceki yıllarda meydana gelen olaylar göz önüne alınarak, özel önlem alınması gereken ulaştırma ve altyapı tesisleri, yerleşim yerleri ve benzeri etkilenebilecek alanların belirlenmesi, alınan tedbirlerin ve hazırlıkların yeniden değerlendirilmesi yapıldı. - ŞIRNAK

Cizre'de kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı yapıldı

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