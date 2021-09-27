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Cizre'de "Güvenlik ve Spor Danışma Kurulu Toplantısı" yapıldı

AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Cizre'de

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Kaymakam Mehmet Tunç başkanlığında, "Güvenlik ve Spor Danışma Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

CİZRE, ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde Kaymakam Mehmet Tunç başkanlığında, "Güvenlik ve Spor Danışma Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

Kaymakamlık konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, ilçede spor alanlarında yapılacak spor müsabakalarının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin önlemleri gözden geçirmek için bir araya geldiklerini belirterek, vatandaşların huzur ortamı içinde gittiği müsabakaları zevkle ve güvenli bir şekilde izlemesinin öncelikleri olduğunu bildirdi.

Müsabakaların hem sporun ruhuna ve centilmenliğine uygun şekilde yapılması hem de vatandaş tarafından o centilmenliğe uygun şekilde izlenmesini sağlayacak ortamın oluşmasını temin etmeyi amaçladıklarını dile getiren Tunç, tüm kurumların koordinasyon içerisinde görevlerini titizlikle yerine getirdiğine inandığını aktardı.

Tunç, müsabakalarla ilgili alınması gereken tedbirlerin müsabaka öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde titizlikle uygulanması gerektiğini ifade ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin de tüm müsabakalarda kesintisiz ve düzenli olarak uygulanacağını kaydetti.

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Okan Talay, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdülhakim Selimoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, İlçe Meslek Yüksekokul Müdürü Ramazan Vedat Sönmez, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cüneyt Munis, İlçe Sağlık Müdürü Şirin Bil, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Faruk Özervarlı, Kızılay Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yıldırım, Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Komiser Ülkü Yavuz ve Çevik Kuvvet Grup Amiri Komiser Burak Sevil katıldı.

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri
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