Cizre'de "denetim ekipleri" Kovid-19'a karşı kontrolleri artırdı
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Cizre'de "denetim ekipleri" Kovid-19'a karşı kontrolleri artırdı

06.11.2020 12:37 | Son Güncelleme: 06.11.2020 12:37
Cizre'de

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Mahalle Denetim Ekipleri" ve "Maske Denetim Noktaları" ile kontroller artırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Mahalle Denetim Ekipleri" ve "Maske Denetim Noktaları" ile kontroller artırıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürü Akın Tan tarafından kurulan Mahalle Denetim Ekipleri, ilçede salgını önlemek için izolasyon altındaki vatandaşların tedbirlere uyup uymadığını kontrol ediyor.

Oluşturulan 18 ekip, mahalleleri gezerek Kovid-19 tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyon uygulanan bireylerin evlerinde olup olmadıklarını denetliyor.

Çat kapı adreslere giden ekipler, telefonla aradıkları izolasyondaki kişilerden evin penceresine ya da balkona çıkmalarını istiyor.

İzolasyonda bulunanlara, karantina süresi boyunca kesinlikle evden dışarı çıkılmaması yönünde uyarıda bulunan ekipler, bu kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaları için destek merkezini aramaları gerektiğini belirtiyor.

Maske Denetim Noktaları

Kaymakamlık tarafından salgın tedbirleri kapsamında yoğun çalışan filyasyon ekibine destek amaçlı oluşturulan denetim ekiplerinin yanı sıra ilçede Maske Denetim Noktaları da kuruldu.

Başta Orhan Doğan Caddesi olmak üzere yoğunluğun olduğu yerlerdeki Maske Denetim Noktalarında polis ve zabıta görevlileri, vatandaşları maske takmaları ve kalabalık oluşturmamaları yönünde uyarıyor.

Maskesi olmayanlarla eski olanlara maske veren görevliler, bireylerin dezenfektanla ellerini temizlemelerini sağlıyor.

Görevliler, mecbur olmadıkça dışarı çıkılmaması ve kalabalık ortamlara girilmemesi uyarıları yapıyor.

Vatandaşlardan Harun Burun, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin güzel olduğunu belirterek, "Kaymakamlık ve emniyet güçlerini tebrik ediyoruz. Bu hizmetleri sundukları için teşekkür ediyoruz. Halk olarak biz de dikkat ediyoruz. Maske, dezenfektan dağıtılıyor." dedi.

Seher Bölüş de "Güzel bir düşünce, maskesi olanlar maskesini takıyor, olmayanlara veriliyor. Bazıları takmıyor, bu uygulama sayesinde takılır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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