Cizre kendisiyle yarışıyor! Türkiye'nin en sıcak günü rekorunu ilerlettiler
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Cizre kendisiyle yarışıyor! Türkiye'nin en sıcak günü rekorunu ilerlettiler

Cizre kendisiyle yarışıyor! Türkiye'nin en sıcak günü rekorunu ilerlettiler
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cizre'de daha önce de kentin elinde bulunan 49 derecelik sıcaklık rekoru, bugün kaydedilen 49.1'lik sıcaklık derecesinin ardından geçilmiş oldu.

Türkiye'nin kavrulduğu günlerde, sıcaklık rekoru haberi Cizre'den geldi. Cizre, 1961 yılından bu yana 49 derece ile elinde bulundurduğu sıcaklık rekorunu, bugün kaydedilen 49.1'lik derece ile kırdı.

REKOR YİNE CİZRE'DEYDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde sıcaklık rekorunun kırıldığını bildirdi. İlçede gün içerisinde termometre 49.1 dereceyi gösterdi. Türkiye'de ölçülmüş en yüksek sıcaklık rekoru 49 derece ile yine Cizre ilçesinde ölçülmüştü.

NEFES ALMAKTA ZORLANDILAR

Vatandaşların nefes almakta zorlandığı ilçede bugün termometreler 49.1 dereceyi gösterdi. Cizre ilçesi, bugün yapılan ölçümlerle rekorunu 0.1 derece yükselterek 49.1 ile şu ana kadar Türkiye'de kaydedilen en yüksek sıcaklık değerine ulaştı.

Cizre kendiyle yarışıyor! Türkiye'nin en sıcak günü rekorunu ilerlettiler

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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