'Çizimlerle 40 Hadis' yarışmasının ödülleri Eskişehir'de sahiplerini buldu

07.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:05

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Çizimlerle 40 Hadis' yarışması kapsamında; Eskişehir'de dereceye giren öğrenciler, gerçekleşen resim sergisinde ödüllerini aldı.



Yarışmanın resim sergisi, Eskişehir Tren Garı'nda davetlilerin katılımı ile gerçekleştirildi ve davetlilerin beğenisini kazandı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere, resim sergisinde ödülleri verildi. Yarışmanın 1'ncisi olan Burcu Kızılin'e, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit ödülünü taktim etti. Yarışmanın 2'ncisi olan Ergin Salih Aygün'e, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan, Yarışma 3'ncüsü Rabia Arslan'a TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Fatih Sert takdim etti. Öğrencilerin hadislerle ilgili çizdiği resimlerin sergisi, tüm katılımcılar tarafından beğeni gördü.



TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Fatih Sert, sergi sonrası yaptığı açıklamada, "Açtığımız resim sergisi ile; hadislerle, peygamber ve hadis sevgisini hedefledik. Yarışmaya konu olan hadisler, Milli Eğitim Bakanlığı ve pedagogları tarafından belirlendi. 'Çizimlerle 40 Hadis' yarışmasıyla, katılımcılara vatan ve iman sevgisi, ahlak gibi değerlerin aktarılmasını hedefledik. Yarışmada; öğrencilerin hayal güçleriyle hadisleri, çizimlerine aktarması istemiştik. Sergide hedeflerimize ulaştık ve sergi çok başarı oldu" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA