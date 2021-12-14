Cities Skylines'a yeni havaalanı DLC'si ekleniyor

Cities Skylines, havalimanlarına adanmış bir DLC ile modüler şehir fikstürleri portföyünü genişletiyor. Yeni havaalanları, geçmiş DLC'lere eklenen hayvanat bahçeleri, parklar, sanayi bölgeleri ve üniversitelerin formülünü takip etmeye çalışıyor ve bu da onları şehir içinde minyatür şehirler haline getiriyor.

CİTİES SKYLİNES AİRPORT DLC'Sİ

Airports genişletmesi ile kendi havalimanı alanlarını inşa edebilir, kapılar oluşturabilir ve bunları salon ağları kullanarak birleştirebilirsin. Küçük uçak pistlerinden büyük uluslararası transfer merkezlerine kadar hayalindeki havalimanlarını tasarla.

Cities: Skylines Airports genişletme DLC'si, sizi modern hava yolculuğunun harikalarını ve lojistiğini deneyimlemeye davet ediyor. Havalimanınızı yerleştirmeye ve tasarlamaya başlarken biniş kartınızı hazırlayın, kemerlerinizi bağlayın ve havalimanınızı otobüs, metro ve tren istasyonları aracılığıyla şehre bağlayın. Yeni mal ve malzemeleri taşırken havalimanı kompleksinize bağlı kargo terminalleri oluşturabilmeniz için lütfen eşyalarınızı üst bölmelere yerleştirin. Artık şehrinizin seyahat endüstrisini geliştirmeye başlamak için mükemmel irtifadayız!

25 Ocak 2022 tarihinde eklenecek bu DLC sayesinde büyük ve işlevli havaalanları inşa etmek için modlara ihtiyaç duyulmayacak. Cities Skylines Airport DLC'sinin Steam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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