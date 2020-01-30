Cisco'nun 'Dijital Hazır Oluşluk' endeksinde zirve Singapur'un oldu

30.01.2020 17:07 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:07

Araştırma bir ülkenin temel ihtiyaçları, beşerî sermayesi ve teknolojik altyapısındaki gelişmelerin, dijitalleşmeye hazır oluşluk üzerindeki etkisini de ortaya koyuyor

TEKNOLOJİ devi Cisco, 7 farklı parametre üzerinden 141 ülkenin dijital hazır oluşluk (Digital Readiness) seviyelerinin ölçüldüğü 2019 Küresel Dijitalleşmeye Hazır Oluşluk Endeksi'ni açıkladı. Araştırma, bir ülke için dijital anlamda hazır olmanın önemi ve dijital ekonominin sağlayacağı faydalara yönelik kilit kavramları açıklamakla kalmıyor, dijital hazır oluşluk düzeyini arttırmak için olası fırsat ve yöntemleri de özetliyor.

Cisco Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Tae Yoo da araştırmayı şöyle değerlendirdi: "Teknoloji, ekonomik ve sosyal kalkınma için en büyük katalizör. Dijital teknoloji yeni pazarlar açıyor, istihdam yaratıyor, bizleri birbirimizle ve iş birliği yaptığımız diğer kuruluşlarla bağlıyor. Küresel Dijital Hazır Oluşluk Endeksi aracılığıyla, özel sektör ve kamu sektörü ile iş birliği içinde dijital bir toplumun temel destekleyici unsurlarına yapılacak yatırımların, dünyadaki tüm bireylerin yaşam kalitesini nasıl yükselteceğini değerlendirmeyi umuyoruz."

Türkiye 59'uncu sırada

Toplam GSYİH'larına göre dünyanın en büyük 10 ekonomisine sahip olan ülkeler arasında yalnızca ABD, dijitalleşmeye hazır oluşluk sıralamasında 3'üncü olarak ilk 10'a girdi. Ancak ABD'nin hazır oluşluk düzeyi ülke içinde farklılık gösterdi.

Türkiye genel sıralamada 59'uncu sırada yer alırken, en yüksek puanı, "iş yapma kolaylığı" ile "özel işletme ve devlet yatırımları" kategorilerinde topladı.

Singapur, "beşerî sermaye" ile "özel işletme ve devlet yatırımları" gibi 7 parametrenin tamamında en üst sırada yer aldı.

Danimarka, Hollanda, İsviçre, İzlanda ve Singapur, "teknolojik altyapı" unsuru açısından en yüksek endekse sahip ilk 5 ülke oldu.

ABD, Kanada, Lüksemburg, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri, "teknolojinin benimsenmesi" açısından en yüksek endekse sahip ilk 5 ülke oldu.

Japonya, Singapur, İspanya, İsviçre ve İzlanda, "temel ihtiyaçlar" kriterinde ilk 5'i oluşturdu.

Singapur, İzlanda, Yeni Zelanda,İsviçre ve Kazakistan, "beşerî sermaye" parametresinde en yüksek endekse sahip ilk 5 ülke oldu.

Avrupa birincisi Lüksemburg

Lüksemburg, tüm ülkeler arasında 2'nci, Avrupa kıtasında ise birinci sırada yer buldu.

Tüm ülkeler arasında 21'inci sırada yer alan İsrail Ortadoğu, dünyada 76'ncı sırada yer alan Botsvana da Afrika ülkelerinde birinci sırada yer aldı.

Singapur tüm ülkeler arasında ve Güneydoğu Asya'da birinci sırada yer alırken, Güney Kore tüm ülkeler arasında 8'inci sırada yer alarak Doğu Asya'da birinci sırada yer aldı. Avustralya ise tüm ülkeler arasında 12'nci, Asya-Pasifik'te ise birinci sırada yer aldı.

ABD Kuzey Amerika'da birinci sırada yer alırken, Güney Amerika birincisi ise tüm ülkeler arasında 34'üncü sırada yer alan Şili oldu. Kosta Rika ise tüm ülkeler arasında 47'nci sırada yer alarak, Orta Amerika'da birinci sırada yer aldı.

Araştırmaya göre bir ülkenin dijitalleşme hazır oluşluk puanı ne kadar yüksekse, kişi başına GSYİH'sı da o kadar yüksek. Araştırma ayrıca tüm ülkelerin, teknolojik altyapıya yönelik geniş banta erişim, güvenli internet sunucuları gibi yatırımlardan ciddi fayda sağlayacağını gösterdi.

"Temel ihtiyaçlar", "beşerî sermaye" ve "teknolojik altyapı", bir ülkenin dijitalleşmeye hazır oluşluk düzeyinde en büyük etkiye sahip unsurlar.

Didem Duru: Dijital uçurum üzerinde bir köprü kurulacak

Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru da araştırmayı yorumlayarak, "Sektör lideri bir teknoloji şirketi olarak, iş ortaklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için gerekli tüm adımları atıyoruz. Teknolojinin gelecekteki etkisi üzerinde devam eden diyaloğa destek sağlamak için araştırma yapmanın önemine inanıyoruz. Küresel Dijital Hazır Oluşluk Endeksi de dijital uçurumu kapatacak bir köprü kurulmasına ve daha kapsayıcı bir gelecek oluşturmaya hizmet edecektir" dedi.

Cisco'nun söz konusu endeksi, daha kapsayıcı bir dijital dünya yaratmaya yönelik yol haritasını şekillendiren bir proje. Cisco'nun projeleri arasında, yeni ekonominin ihtiyaç duyacağı yetenek havuzunu geliştirmeyi hedefleyen ve Türkiye'de 21 yıldır faaliyet gösteren Cisco Networking Akademi gibi kurumsal sosyal sorumluluk girişimleri de var. Cisco ayrıca dünya çapında, gıda güvensizliğini azaltma, uygun fiyatlı konuta ve temiz içme suyuna erişimi artırma gibi temel ihtiyaçlar odaklı STK'lara da destek sağlıyor.

Kaynak: Bültenler