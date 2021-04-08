Çırağan'da 'Setr-i Nur 2021' gelinlik defilesi gerçekleşti
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Çırağan'da 'Setr-i Nur 2021' gelinlik defilesi gerçekleşti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çırağan'da 'Setr-i Nur 2021' gelinlik defilesi gerçekleşti

? Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen 'Setr-i Nur 2021' gelinlik defilesinde Özge Ulusoy, Ece Gürsel, Wilma Elles, Şenay Akay, Özlem Yıldız ve Gizem Özdilli Suna Özdemir'in imzasını taşıyan gelinliklerle podyumda yürüdü.

? Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen 'Setr-i Nur 2021' gelinlik defilesinde Özge Ulusoy, Ece Gürsel, Wilma Elles, Şenay Akay, Özlem Yıldız ve Gizem Özdilli Suna Özdemir'in imzasını taşıyan gelinliklerle podyumda yürüdü.

51 modacının toplamda 210 tasarımı beğeniye sunduğu gelinlik defilesi, Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. 'Setr-i Nur 2021' koleksiyonu ile başlayan defilede Özge Ulusoy, Özlem Yıldız, Wilma Elles, Ece Gürsel, Şenay Akay ve Gizem Özdilli gibi ünlü mankenler, Suna Özdemir imzası taşıyan gelinliklerle podyuma çıktı. Modelleri ilgiyle takip edilen modacıya, defile sonunda plaket verildi.

'PANDEMİ SÜRECİNDE DAHA SADE GELİNLİKLER TERCİH EDİLİYOR'

2021 gelinlik koleksiyonlarında daha çok sadece tasarımların tercih edildiğini söyleyen Setri-Nur Yönetim Kurulu Başkanı Suna Özdemir, 'Bu sezonda pandemiyi de ele alarak, düğünler daha sakin ve az ziyaretçi ile olduğu için daha sade ve kır düğününe uygun gelinlikler tasarladık. Dantelin daha az olduğu, kumaşın öne çıktığı, sade modeller diyebiliriz. Şimdi aslında biz kadınlar taşı da seviyoruz. Taş, kristal, pırlantı, elmas gibi değerli objeler kadının tabiatında var. Dolayısıyla gelinliklerimize de bu tarz tasarımları taşıyoruz. Çünkü düğünü, kadının en özel günü diye düşünüyorum. Gelinin ömründe bir defa giydiği o gelinliği en özel haliyle giymek istiyor. Bunun için de tabii ki kişinin yapısı ve hoşlandığı tarz da önemli. Biz sadelik ve şatafat diyoruz ama kimi sadelikten kimi gösterişten hoşlanıyor' diyerek defiledeki tasarımlarını anlattı.

Modacı Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Aslında yelpazemiz oldukça geniş. Biz hem Anadolu'ya hem Batı'ya hem de Ortadoğu'ya hitap ediyoruz. Pandemide ekonomiden bütün dünya gibi biz etkilendik ama dış pazarımız da çok geniş. Ortadoğu'daki müşterilerimizi de baz alarak yaptığımız tasarımlar var. Oradaki müşterilerimiz taşlı, gösterişli ve renkli tasarımları daha çok tercih ediyor.'

UZUN BİR ARANIN ARDINDAN YENİDEN PODYUMDA

Wilma Elles, 'Uzun bir aradan sonra podyuma çıktığımız için mutluyum. Setr-i Nur da çok önemli bir moda tasarım firması. Suna Hanım da yetenekli bir tasarımcı, bütün tasarımlar birbirinden güzel. Bugün burada her şeyin en iyisi bir araya gelmiş. Böyle bir organizasyonda bulunduğum için çok mutluyum' diye konuştu.

Ece Gürsel yeniden podyumda olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, 'Böyle bir organizasyonda yer almak çok güzel. Suna Hanım'ın imzasını taşıyan bir gelinlik ile podyuma çıkmak benim için son derece keyifli. Müthiş bir organizasyon olacak. Çok mutluyum tekrardan, bu pandemi sürecinde podyumda olmaktan' dedi.

Özge Ulusoy, 'Cidden çok büyük, ihtişamlı ve görkemli bir organizasyon oldu. Geçen sene pandemi nedeniyle yapılmamıştı. Bu sene ise pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek. Çok fazla marka ve model var, hepimiz buradayız. Güzel bir defile olacağına inanıyoruz' şeklinde konuştu.

Çırağan'da 'Setr-i Nur 2021' gelinlik defilesi gerçekleşti
Çırağan'da 'Setr-i Nur 2021' gelinlik defilesi gerçekleşti
Çırağan'da 'Setr-i Nur 2021' gelinlik defilesi gerçekleşti
Çırağan'da 'Setr-i Nur 2021' gelinlik defilesi gerçekleşti
Çırağan'da 'Setr-i Nur 2021' gelinlik defilesi gerçekleşti
Çırağan'da 'Setr-i Nur 2021' gelinlik defilesi gerçekleşti
Çırağan'da 'Setr-i Nur 2021' gelinlik defilesi gerçekleşti
Çırağan'da 'Setr-i Nur 2021' gelinlik defilesi gerçekleşti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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