Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı
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Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

20.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:16

ABD'de kaybolduktan kısa bir süre sonra çıplak halde cansız bedeni bulunan Instagram fenomeni Alexis Sharkey'in ölüm nedeni belli oldu. Olayla ilgili soruşturma yapan polis, genç fenomenin boğularak öldürüldüğünü tespit etti.

Amerika'nın Teksas eyaletinde yaşayan 26 yaşındaki Instagram fenomeni Alexis Sharkey, geçtiğimiz ay kaybolduktan 24 saat sonra yol kenarında çıplak bir şekilde ölü olarak bulunmuştu.

Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

Çöp arabası sürücüsü, seyir halindeyken bir çift ayağın çalılıklardan dışarı sarktığını görmesi üzerine çalıklara gitti. Sürücü yerde çıplak ve cansız bir şekilde yatan kadın buldu.

Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları çalışmada ölen kadının kendisinden haber alınamayan Alexis olduğunu tespit etti.

Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

Polis, Alexis'in ölmeden kısa bir süre önce ismi açıklanmayan bir kişi ile tartıştığını belirtti.

Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

49 yaşındaki kocası Tom Sharkey, eşi ile ölümünden önce tartışmadıklarını, sadece alkollü olduğu için araç kullanmayacağını söylediğini ancak eşinin bir yolunu bulup evden çıktığını söyledi.

Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

Polis, Alexis'in vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmadığını, fenomenin boğularak öldürüldüğünü ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

Ayrıca yetkililer şu ana kadar kimsenin tutuklanmadığını söyledi.

Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı
Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı
Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı
Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı
Haber Yorumları (1)
NÖBETÇİ YORUMCU: Bugün ölmeze yarın ölecekti. Tanrı onu kutsasın ışıklar içinde uyusun külleri savrulsun
Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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