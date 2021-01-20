Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

ABD'de kaybolduktan kısa bir süre sonra çıplak halde cansız bedeni bulunan Instagram fenomeni Alexis Sharkey'in ölüm nedeni belli oldu. Olayla ilgili soruşturma yapan polis, genç fenomenin boğularak öldürüldüğünü tespit etti.

Amerika'nın Teksas eyaletinde yaşayan 26 yaşındaki Instagram fenomeni Alexis Sharkey, geçtiğimiz ay kaybolduktan 24 saat sonra yol kenarında çıplak bir şekilde ölü olarak bulunmuştu.

Çöp arabası sürücüsü, seyir halindeyken bir çift ayağın çalılıklardan dışarı sarktığını görmesi üzerine çalıklara gitti. Sürücü yerde çıplak ve cansız bir şekilde yatan kadın buldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları çalışmada ölen kadının kendisinden haber alınamayan Alexis olduğunu tespit etti.

Polis, Alexis'in ölmeden kısa bir süre önce ismi açıklanmayan bir kişi ile tartıştığını belirtti.

49 yaşındaki kocası Tom Sharkey, eşi ile ölümünden önce tartışmadıklarını, sadece alkollü olduğu için araç kullanmayacağını söylediğini ancak eşinin bir yolunu bulup evden çıktığını söyledi.

Polis, Alexis'in vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmadığını, fenomenin boğularak öldürüldüğünü ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Ayrıca yetkililer şu ana kadar kimsenin tutuklanmadığını söyledi.