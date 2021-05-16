Cip alt yola devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesi kırsal bölgedeki üst yolda seyir halinde iken kontrolden çıkarak alt yola devrilen cipteki 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesi kırsal bölgedeki üst yolda seyir halinde iken kontrolden çıkarak alt yola devrilen cipteki 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Deregözü Mahallesi'nde meydana geldi. M.A.Ç. idaresindeki 61 HG 100 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halinde bulunduğu üst yoldan alt yola düşerek devrildi. Yöre halkı, kazada araçta sıkışarak yaralanan 2'si çocuk 7 kişinin yardımına koşup, durumu da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazanın haber verilmesiyle bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak, ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İnan KALYONCU