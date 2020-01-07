Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel, evlilik kararı aldı

07.01.2020 08:38 | Son Güncelleme: 07.01.2020 08:41

Katıldığı moda programıyla ünlenen ve sonrasında cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek Neslihan olan adını Doruk Doğrusöz olarak değiştiren ünlü isim, sporcu sevgilisinden ayrıldıktan sonra şarkıcı Sevda Demirel ile el ele görüntülendi. Dün rahatsızlanarak hastanelik olan çiftten Demirel, muhabirlerle sohbet ederken evlilik bombasını da patlattı.

"DORUK'UN BİR FOTOĞRAFINA AŞIK OLDUM"

Rahatsızlandığı için apar topar sevgilisiyle hastaneye gelen Sevda Demirel, hastane önünde kendilerini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. Uçankuş mikrofonlarına konuşarak ilişkisinden ve Doğrusöz'e nasıl aşık olduğunu anlatan Sevda Demirel, "Ben Doruk'un bir tane fotoğrafına aşık oldum. Fakat aşkımı ona hissettiremedim. Ben ilk defa böyle bir şey hissettim. Acayip bir enerjisi ve çok yakışıklı" şeklinde konuştu.

EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK YAKTI

Doruk Doğrusöz ile yeni ilişkisi hakkında "Her şey güzel gidiyor" dedi. Evlilik ile ilgili konuşan Doğrusöz "Neden olmasın" diyerek evlilik sinyalini verdi.

"SELİN CİĞERCİ DE EVLENDİ, BİZ YUVA KURMAK İSTİYORUZ"

Yarın annesinin yanına geleceğini ve iki ailenin bir araya gelip yemek yiyeceklerini duyuran Sevda Demirel sözlerine şöyle devam etti: "Türk halkının ne gördüğü umurumda değil. Bugüne kadar Türk halkı birçok şeyi tolere etti. Selin Ciğerci de evlendi, biz yuva kurmak istiyoruz."

EL ELE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan ikilinin birliktelikleri önceki akşam Harbiye'deki bir mağazadan çıkarken yakalanmalarıyla ortaya çıkmıştı. El ele görüntülenen ikili, flashların patlamasıyla kısa bir panik yaşasa da sonrasında rahat tavırlarıyla dikkat çekmişti.

Kaynak: Diğer