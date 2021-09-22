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Cinsiyet değiştirdikten sonra ilk işi bakın ne oldu

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Cinsiyet değiştirdikten sonra ilk işi bakın ne oldu

Inception, Juno ve X-Men serilerinin ünlü oyuncusu Elliot Page, geçtiğimiz yıl cinsiyet değiştirmişti. Elliot Page'in son hamlesi şaşırttı. İşte detaylar...

Umbrella Academy dizisinde rol alan oyuncu Elliot Page'in, flört uygulaması Raya'yı kullandığı ortyaya çıktı.

Page Six'e konuşan bir kaynak, ocakta Emma Portner'dan boşanan Page'e aitmiş gibi görünen bir hesabın ünlü isimlerin yer aldığı hayli özel uygulamada göze çarptığını belirtti.

Independent'in haberine göre, profilde Page'in köpeğiyle çekilmiş fotoğrafların yanı sıra üzerinde "trans çocukları koruyun" yazan bir eşofman üstüyle görüldüğü başka bir fotoğrafın yer aldığı aktarıldı.

Profile Annie Lennox ve Steven Lipson'ın "Don't Let It Bring You Down" parçasının da eşlik ettiği bildirildi.

Sadece davetli olanların kullanabildiği uygulama daha önce Ben Affleck, Matthew Perry, Channing Tatum, Lizzo, John Mayer, Drew Barrymore ve Chelsea Handler gibi isimlerle gündeme gelmişti.

Page, Aralık 2020'de "Merhaba arkadaşlar, sizinle trans kimliğimi ve adımın Elliot olarak değiştiğini paylaşmak istiyorum" diye başlayan bir mektubu sosyal medya sayfasında paylaşmıştı.

Cinsiyet değiştirdikten sonra ilk işi bakın ne oldu

Cinsiyet değiştirdikten sonra ilk işi bakın ne oldu

Cinsiyet değiştirdikten sonra ilk işi bakın ne oldu

Cinsiyet değiştirdikten sonra ilk işi bakın ne oldu

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