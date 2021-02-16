Cinsel yönelim açıklamasıyla gündeme gelen MasterChef Barbaros Yoloğlu'nun sevgilisi ortaya çıktı

MasterChef Türkiye 2020 finalisti Barbaros Yoloğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı açıklamayla tartışma yaratmıştı. "Benim aşkım rengarenk" diyen Yoloğlu, yanlış anlaşıldığını söyledi. İşte Barbaros Yoloğlu'nun yeni açıklamaları ve sır gibi sakladığı sevgilisi...

MasterChef 2020'yi ikinci olarak bitiren Barbaros Yoloğlu, sezon boyunca iddialı çıkışları ve yorumlarıyla adından söz ettirmişti.

Ünlü yarışmacı bu defa Sevgililer Günü'nde yaptığı açıklama ile gündeme geldi. Barbaros Yoloğlu cinsel yönelimine dair şunları söyledi:





"BENİM AŞKIM RENGARENK"

"Bu zamana kadar yakından uzaktan herkes nasıl davranmam gerektiğini nasıl düşünmem gerektiğini hatta nasıl sevmem gerektiğini öğretmişti bende öğrendiğimi zannetmişim. Ama öyle bir şey oluyor ki bildiğim tüm doğrularla yanlışlarım birbirinin içinde denize düşen kar tanesi gibi eriyip kayboldu. Aşk için tek renk verdiler çektiğimiz ve çektirdiğimiz tüm acılar o renk içindi.

"GÖKYÜZÜNÜ GÖKKUŞAĞI İLE BOYAYACAĞIZ"

Benim aşkım rengarenk ve belki bir gün tüm renklerimizi elimizden aldığınızı düşünebilirsiniz bizi fabrika bacalarından çıkan duman renginin içinde mahkum edip zehirlediğinizi düşünebilirsiniz ama her yağan yağmurun ve esen fırtınanın ardından doğuracağımız güneşte gökyüzünü gökkuşağı ile boyayacağız."

Herkes bu paylaşım ile cinsel yönelimini açıkladığını düşünürken Barbaros Yoloğlu'dan yeni bir açıklama geldi. Yoloğlu, yanlış anlaşıldığını vurguladı. İşte Yoloğlu'nun yeni açıklaması ve sevgilisi...

Kaynak: Snob Magazin