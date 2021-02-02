Cinsel tacize uğradım diyerek polise giden cerrahın, cansız bedeni bulundu
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Cinsel tacize uğradım diyerek polise giden cerrahın, cansız bedeni bulundu

02.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:26
Cinsel tacize uğradım diyerek polise giden cerrahın, cansız bedeni bulundu

Meksika'da yaşayan 24 yaşındaki stajyer cerrah Mariana Sanchez Davalos, cinsel tacize uğradığını polise ihbar ettikten birkaç hafta sonra evinde ölü bulundu. Genç kadının ölümü sonrası soruşturma açan polis ekipleri, davada henüz bir şüphelinin bulunmadığını belirtti.

Meksika'da tacize uğradığını polise ihbar eden stajyer cerrah Mariana Sanchez Davalos, endişeleri devam edince hastanesinden tayinini istemişti. Kabul edilmeyen talebi üzerine bir aylık izin alan genç cerrahın, evinde boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Yapılan otopsi sonucunda Mariana'nın vücudunda herhangi bir darp ve taciz izine rastlanmadığı belirtildi. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Cinsel tacize uğradım diyerek polise giden cerrahın, cansız bedeni bulundu

KADINLAR, GENÇ CERRAHI YALNIZ BIRAKMADI

Taciz sonrası depresyona giren Mariana'nın arkadaşları ve kadın hakları aktivistleri, boğularak öldürülen genç cerrah için eylem düzenledi. Ayrıca Mariana'nın arkadaşları, hastane yönetiminin tayin isteğini kabul etmeme nedenini açıklamalarını istedi. Sağlık bakanlığı yaptığı açıklamada, cinsel tacizin kesinlikle kabul edilemeyeceğini ve olay ile ilgili soruşturmayı yakından takip edeceklerini açıkladı.

Cinsel tacize uğradım diyerek polise giden cerrahın, cansız bedeni bulundu
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