Cinsel taciz şüphelisi, tutuklandı
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Cinsel taciz şüphelisi, tutuklandı

Cinsel taciz şüphelisi, tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Kamil Şeker - Haberler | Güncel

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde T.M. (27) isimli kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.O. (45), çıkarıldığı mahkece tutuklandı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde T.M. (27) isimli kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.O. (45), çıkarıldığı mahkece tutuklandı. 

İlçede dün T.M. isimli kadın, polise gidip M.O. isimli şüphelinin kendisine cinsel tacizde bulunduğu öne sürerek şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, M.O.'yu ilçeye bağlı Yeniceharuniye Mahallesi'nde gözaltına alındı. Emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen M.O., çıkaraldığı mahkemece tutuklanarak, Osmaniye T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.


Cinsel taciz şüphelisi, tutuklandı
Cinsel taciz şüphelisi, tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kamil Şeker

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