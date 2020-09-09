Cinsel istismardan tutuklanan tarikat lideri, savcılıkta anlattıklarını mahkemede inkar etti
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Cinsel istismardan tutuklanan tarikat lideri, savcılıkta anlattıklarını mahkemede inkar etti

12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah, jandarma ve savcılıkta kabul ettiği telefon kayıtlarını mahkemede inkar etti. Nurullah, kızın ailesinin kendisinden para istediğini öne sürdü.

09.09.2020 09:31 | Son Güncelleme: 09.09.2020 10:26

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin gündemine oturan cinsel istismarcı tarikat lideri Fatih Nurullah takma adlı Eyüp Fatih Şağban'la ilgili soruşturmayı geçen hafta tamamladı. 18 yıldan 55 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istenen Şağban, jandarma ve savcılıkta kabul ettiği telefon konuşmaları ve istismar iddialarını reddetti.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, iddianamede şu detaylar yer aldı:

Cinsel istismara uğrayan kızın annesi E.A. 28 Ağustos'ta Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitti. "Bir şikâyette bulunacağım" diye yaşananları anlatan E.A., "Eyüp Fatih Şağban'ı 'Uşşaki Dergâhı' adlı yerin lideri olarak tanırım. Bu şahsın sohbetlerine katıldım. Ailemle birlikte Akyazı'daki evlerinde 5 ay kadar misafir kaldık. Eşim bu binada tadilat işi yapmıştı. İstanbul'a döndükten bir ay kadar sonra kızım, şüpheli ile arasında geçen olayları anlattı. 27 Ağustos'ta Şağban'ı telefonla aradım. Kızımın anlattıklarının doğru olup olmadığını sordum. Bunun üzerine benden bunları kimseye anlatmamamı istedi. Kızımdan ve benden gerekirse özür dileyebileceğini, cezası neyse ödemeye razı olduğunu söyledi. Ben de şikâyetçi oldum" dedi.

OLAYIN BÜYÜMEMESİNİ İSTEYEREK PARA TEKLİF ETTİ

Kızın babası F.A. ise jandarmadaki ifadesinde şunları söyledi: "27 Ağustos'ta Şağban beni aradı. 'Küçük çocuğun ile küçük bir hata işledik' dedi. Ben de 'Nasıl bir hata' diye sordum. O da 'Telafisi var elbette' dedi. Eve giderek eşim ile görüştüm. Konunun detaylarını öğrendim. Tekrar aradım. Olayın büyütülmemesini isteyerek, 70 bin lira vermeyi teklif etti ve konunun kapatılmasını istedi."

"HALASI MASRAFLAR İÇİN 10 BİN TL İSTEDİ"

Eyüp Fatih Şağban ise gözaltına alındıktan sonra ilk ifadesini jandarmada verdi. Şağban jandarmada, "Akyazı Kuzuluk'ta ve İstanbul'da iki dergâhım var. Ben Kuzuluk'ta kalırım. Üç katlı evimin üst katında ben, orta katında misafirler kalır. En alt kat sohbet amaçlı kullanılır. Bu evi 'Halvet-i Uşaki' tarikatı olarak adlandırırız. Bana 'Şeyh Fatih Efendi' diye hitap edilir. Müşteki F.A. ve eşini 15 yıldır tanırım. Bir tesisat işi için eşi ve çocuklarıyla gelmişlerdi. Pandemi sürecindeki ulaşım kısıtlamasından dolayı 5 ay kadar kaldılar. Y. (mağdur çocuk) nadiren de olsa yanıma tek başına gelirdi. Y. ve kardeşleri beni gördüklerinde elimi öperlerdi. 27 Ağustos'ta annesi beni aradı. Y.'nin durumunun kötü olduğunu, pedagoga götüreceğini söyledi. Kısa süre sonra çocuğun halası beni aradı. Çocuğu özel hastanelerde pedagoga tedavi ettireceğini söyledi ve masrafları için 10 bin lira istedi" dedi.

HEM KONUŞMALARI HEM DE İSTİSMAR İDDİALARINI REDDETTİ

Jandarma ve savcılık ifadelerinde Eyüp Fatih Şağban'a mağdurun babası F.A. ile yaptığı, medyaya da yansıyan telefon görüşmeleri soruldu. Şağban konuşmaları kabul etti. Tutuklanması istemiyle sevk edildiği hakimlikte ise hem konuşmaları hem de cinsel istismar iddialarını reddetti. İfadesinde, "Aile benden para sızdırmaya çalışıyor, bana nikâhlamamı teklif ettiler. Ben de 'Bu kız daha ufak, 18'ine gelsin düşünürüz' dedim. Ama bu cümleyi neden kullandım bilmiyorum" diyen Eyüp Fatih Şağban, telefon konuşmalarını da reddetti.

"OCAĞINIZA DÜŞTÜM, BAŞKA BİR YOLU DA VARDIR"

İddianamede mağdur çocuğun halası A.C.'nin de ifadesi yer adlı. A.C. yaşananları, "Olayı 26 Ağustos'ta çocuğun annesi beni arayınca öğrendim. Şağban'ı aradım. Önce inkâr etti. Sonra 'Masum bir hata işlemiş olabiliriz' dedi. 'Savcılığa gideceğim' dedim. Bunun üzerine 'Yapma etme, ocağınıza düştüm, başka bir yolu da vardır' diyerek 10 bin lira teklif etti" diye anlattı.

SAVCI: DELİLLER TUTARLI

İddianamenin sonuç bölümünde savcı, ses kayıtları ve diğer delillerin müşteki anne ve babanın beyanlarını doğrular nitelikte olduğunu belirtti. Mağdur çocuğun beyanlarının 'hayatın olağan akışına uygun' olduğunu vurgulayan savcı, halanın beyanlarının da ailenin anlatımlarıyla uyumluğu olduğunu belirtti. Savcı, Uzman Adli Görüşmeci'nin çocuğun beyanlarıyla ilgili olarak 'Çocuğun anlatımları kronolojik sıraya göre değil, dağınık bir görünüm sergiliyor. Ancak ifadenin bütününe bakıldığında çocuğun istismara maruz kaldığına dair detaylar var. Bu beyanlar çevresel detaylarla destekleniyor, ifade bu haliyle güvenlidir, bu bağlamda çocuğun beyanlarına itibar edilebilir' şeklindeki görüşünü de alıntılayarak sanığın cezalandırılmasını istedi. İddianame kabul edildikten sonra ilk duruşma günü de belli oldu. Şağban 13 Kasım'da ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

Cinsel istismardan tutuklanan tarikat lideri, savcılıkta anlattıklarını mahkemede inkar etti
Haber Yorumları (70)
ADİL: Müslümansan evlensen bile hapse atılırsın dinsiz hayat yaşıyorsan dava bile açılmaz sevgili hayatı yaşayıp sevgilisinin küçük kızını taciz eden ne kadar insan var haberleri çıkıyor hangisi tutuklanıyor. Ortada zorlama yoksa Allah''ın yasak etmediğine yasak diyen dinden çıkar.
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SERDAR: Yüce Kuran''ın her normal insan tarafından anlaşılamayacağını düşünmek veya söylemek en büyük günahlardandır ayrıca Kuran''da tarikat şeyh gibi şeyler zaten yok yani bunların sahtesi ve gerçeği birbirinden farklı değil
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AFŞİNLİ: ÖNCE İSLAM NEİDE BUNU ÖĞRENECEĞİZ SONRA EDEBİYATINI TAPACAĞIZ DÜRÜST OLACAĞIZ KİM NASIL AYER BÜKMÜŞ FARKEDECEĞİZ BU AYER BÜKÜCÜLER ÖZELLİKLE YAHUDİLERİ SUÇLAYANLARDIR DİKKAT EDELİM BU LSDIN TAPTIKLARI NEDWNİ İLE İNSANLAR ORDAN BURDAN DUYDUKLARI İLE ŞOK OLUYOR GİDİP ARAŞTIRIYOR O DİNE TABİB OLMAYAN HAKLI ONUN TARAFTARI OLUYOR BİZE GERÇEKLERİ ANLATAN İNSAN LAZIM ALLAHIN KİTABI SİZİN DESTEĞİNİZE VE ÖZEL YORUMUNUZA MI MUHTAÇ DA SİZ KADANIZA GÖRE TEFSİR UYDURUYORSUNUZ ALLAHIN AYETLERİ SİZİM BÜKEREK İNANILACAK KIVAMA GETİRMENIZA Mİ MUHTAÇ HANİ NOKTAISNI İNKAR EDEN KAFİR Dİ PEKİS SİZ NEDEN AYEİTN ANLAMINI DEĞİŞTİRİYORSUNUZ EYY ORTALIKTA DİN ALİMİ DİYE GEÇİNENLER
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