Cinsel ilişki için kocasına arkadaşını ayarlayan kadının hemcinslerine eleştirisine tepki yağıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde ikamet eden ve Swedısh Bella lakabıyla tanınan model Monica Huldt'un eşini mutlu etmek için arkadaşını ayarladığını itiraf etmesi gündem oldu. Ancak Monica, ilginçliklerini bununla sınırlamadı. Hemcinslerine eleştiride bulunan Monica, birçok ilişkinin kadınların yatak odasında yeteri kadar çaba göstermemesi nedeniyle bozulduğunu iddia etti.

"NASIL MUTLU HİSSEDİYORSA ÖYLE OLSUN"

Kocasını kıskanmadığını belirten Monica, "Onu mutlu etmek için elimden geleni yapıyorum. Birçok kadın kocasını ihmal ediyor ve sadece kendi ihtiyaçlarına odaklanıyor. Bence ilişkideki mutsuzluğun temeli bu. Kocam, istediği kadınla birlikte olabilir, benim için sorun teşkil etmiyor" dedi.

HEMCİNSLERİNDEN TEPKİ YAĞDI

Genç kadının sözleri, kısa sürede gündem yarattı. Monica'ya sözleri nedeniyle tepki gösteren kadın, düşüncelerini kendine saklaması ve sadece kendi evliliğiyle ilgilenmesi tavsiyesinde bulundu.