Cinsel ilişki için kocasına arkadaşını ayarlayan kadının hemcinslerine eleştirisine tepki yağıyor - Haberler
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Cinsel ilişki için kocasına arkadaşını ayarlayan kadının hemcinslerine eleştirisine tepki yağıyor

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Komik - İlginç
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Cinsel ilişki için kocasına arkadaşını ayarlayan kadının hemcinslerine eleştirisine tepki yağıyor

Kocasını mutlu etmek için arkadaşıyla kocasını ilişki için bir araya getiren modelin, hemcinsleri hakkındaki eleştirisi olay oldu. Bazı kadınların yatak odasında yeterince çaba göstermediğini ve ilişkilerinin bu nedenle kötü olduğunu söyleyen Monica Huldt'a tepki yağdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde ikamet eden ve Swedısh Bella lakabıyla tanınan model Monica Huldt'un eşini mutlu etmek için arkadaşını ayarladığını itiraf etmesi gündem oldu. Ancak Monica, ilginçliklerini bununla sınırlamadı. Hemcinslerine eleştiride bulunan Monica, birçok ilişkinin kadınların yatak odasında yeteri kadar çaba göstermemesi nedeniyle bozulduğunu iddia etti.

Cinsel ilişki için kocasına arkadaşını ayarlayan kadının hemcinslerine eleştirisine tepki yağıyor

"NASIL MUTLU HİSSEDİYORSA ÖYLE OLSUN"

Kocasını kıskanmadığını belirten Monica, "Onu mutlu etmek için elimden geleni yapıyorum. Birçok kadın kocasını ihmal ediyor ve sadece kendi ihtiyaçlarına odaklanıyor. Bence ilişkideki mutsuzluğun temeli bu. Kocam, istediği kadınla birlikte olabilir, benim için sorun teşkil etmiyor" dedi.

Cinsel ilişki için kocasına arkadaşını ayarlayan kadının hemcinslerine eleştirisine tepki yağıyor

HEMCİNSLERİNDEN TEPKİ YAĞDI

Genç kadının sözleri, kısa sürede gündem yarattı. Monica'ya sözleri nedeniyle tepki gösteren kadın, düşüncelerini kendine saklaması ve sadece kendi evliliğiyle ilgilenmesi tavsiyesinde bulundu.

Cinsel ilişki için kocasına arkadaşını ayarlayan kadının hemcinslerine eleştirisine tepki yağıyor

Cinsel ilişki için kocasına arkadaşını ayarlayan kadının hemcinslerine eleştirisine tepki yağıyor

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Komik - İlginç

Cinsel İlişki, Cinsellik, Cinsellik, Komik - İlginç, Dünya, Haberler

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Yorumlar (1)

CEZA :

eşinde senin için aynı şeyi yaparmı

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