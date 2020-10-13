Cinnet getiren genç, akrabasını rehin aldı! Mahalleliye korku dolu saatler yaşattı

Sivas'ta cinnet getiren genç, akrabasını rehin alıp ardından kendini eve kilitledi. 2 saatin sonunda ikna edilen genç, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sivas'ta, Seyrantepe Mahallesi 16. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, ailevi sorunları olan F.K. (24) evinin girişinde sandalye yakarak cinnet getirdi. Genç adamı görenler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden genç adam daha sonra evine girerek kapıyı üzerine kilitledi. Polis ekipler tarafından ikna edilmeye çalışan genç eline ne geçtiyse pencereye atarak kırdı.

AKRABASI DA İKNA EDEMEDİ

Mahalleliye korku dolu saatler yaşatan genç bir süre sonra babası M.K'dan da para istedi. Babasından karşılık bulunmayan genç adamın yanına daha sonra akrabası olan H.K. girdi. H.K'nın ikna çabalarına rağmen genç, ikna olmayınca bu sefer de akrabasını rehin aldı. Yaklaşık 2 saat sonra genç adam polis ekiplerinin eve girmesiyle gözaltına alındı. Genç adam ifadesi alınmak üzere ekip otosuyla polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı