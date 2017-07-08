Cinnet Getiren Esnaf Ortalığı Birbirine Kattı! Tüpleri Açtı, Ne Bulduysa Fırlattı

Çanakkale'de cinnet getiren bir esnaf, ortalığı savaş alanına çevirdi. İş yerindeki tüpleri açan, eline ne geçirdiyse sokağa fırlatan, camları kıran esnafı, polisler güçlükle sakinleştirerek Emniyete götürdü.

CİNNET GETİRDİ, NE BULDUYSA FIRTLATTI

Çanakkale'de, Set Boyu Caddesi üzerinde bulunan bir dönerciyi işleten H. K, henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet getirdi. İş yerinin camlarını kıran dönerci, içeride bulunan malzemeleri sokağa fırlatmaya başladı.



TÜPLERİ AÇTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli esnafı sakinleştirmek için uzun süre dil döktü. H.K, bu esnada iş yerinde bulunan bütün mutfak tüplerini de kapının önüne yığarak açtı. Yolu trafiğe kapatarak çevre güvenliğini alan ekipler, iş yerinin elektriğini kesti, olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri çağırıldı.



POLİS ZOR İKNA ETTİ

Yaklaşık bir buçuk saat süren ikna çabalarının ardından, polis öfkeli esnafı arka kapıdan iş yerinden çıkarmayı başardı. İş yerinde bulunan bir personel, gazdan etkilendiği gerekçesiyle ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesinde kaldırıldı.



Ekipler, iş yerindeki tüpleri, herhangi bir tehlike yaşanmaması için sokağa çıkardı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.





