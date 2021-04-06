Cinnet geçiren genç kendini bıçakla yaraladı

Cinnet geçiren genç kendini bıçakla yaraladı Gencin arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı, olayın şokunu atlatamadı Beşiktaş'ta sinir krizi geçirdiği iddia edilen genç, kendini bıçakla yaraladı.

Cinnet geçiren genç kendini bıçakla yaraladı

Gencin arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı, olayın şokunu atlatamadı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta sinir krizi geçirdiği iddia edilen genç, kendini bıçakla yaraladı. Vücudunun farklı yerlerine zarar veren gencin arkadaşı ise olayın şokunu atlatamadı. Ambulansa alınan genç hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 22.30'da Beşiktaş İlçesi Muradiye Mahallesi Göknar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre arkadaşı ile birlikte zaman geçiren Selçuk B., sinir krizi geçirdikten sonra kendini bıçakla yaraladı.

Selçuk B.'nin kendini bıçakla yaraladığını gören arkadaşı ise şok içinde kaldı. Arkadaşı durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ambulans Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kendini yaralayan gencin arkadaşı gözyaşları içinde kaldı

Sinir krizi geçirerek kendine zarar veren gencin arkadaşı ise gözyaşlarını tutamadı. Polis ekipleri, genç kadının ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Olayın çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS