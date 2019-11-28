Çinli TikTok Uygur toplama kamplarını eleştiren hesabı askıya aldı
Sosyal medya platformu TikTok, Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik baskılarını eleştiren videosundan dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kadının hesabını askıya aldı.
28.11.2019 13:03 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:03
Sosyal medya platformu TikTok, Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik baskılarını eleştiren videosundan dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kadının hesabını askıya aldı. View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Çinli TikTok Uygur toplama kamplarını eleştiren hesabı askıya aldı