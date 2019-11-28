Çinli TikTok Uygur toplama kamplarını eleştiren hesabı askıya aldı
Haberler » Dünya » Çinli TikTok Uygur toplama kamplarını eleştiren hesabı askıya aldı - Haber

Çinli TikTok Uygur toplama kamplarını eleştiren hesabı askıya aldı

Sosyal medya platformu TikTok, Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik baskılarını eleştiren videosundan dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kadının hesabını askıya aldı.

28.11.2019 13:03 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:03

Sosyal medya platformu TikTok, Çin'in Türkleri'ne yönelik baskılarını eleştiren videosundan dolayı 'nden bir kadının hesabını askıya aldı. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Çinli TikTok Uygur toplama kamplarını eleştiren hesabı askıya aldı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et