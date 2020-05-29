Çinli sağlık ekibi koronavirüsle mücadele için Sudan'da
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Çinli sağlık ekibi koronavirüsle mücadele için Sudan'da

Çinli uzman sağlık ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek olmak için Sudan'a geldi.

Çinli sağlık ekibi koronavirüsle mücadele için Sudan'da
29.05.2020 05:13 | Son Güncelleme: 29.05.2020 05:13

Çinli uzman sağlık ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek olmak için Sudan'a geldi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Çin ekibini Hartum Uluslararası Havalimanı'nda Kabine İşleri Bakanı Ömer Beşir Manis ile Çin'in Hartum Büyükelçisi Ma Şinmin karşıladı.

Çinli uzman sağlık ekibinin Sudanlı doktorlar ile iki hafta süreyle deneyimlerini paylaşacağı kaydedildi.

Doğu Afrika'da Kovid-19'un en fazla artış gösterdiği Sudan'da, 4 bin 346 vaka tespit edilirken, 195 kişi hayatını kaybetti.

Çin, Etiyopya ile Burkina Faso'ya da sağlık ekibi göndermişti.

Kaynak: AA

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