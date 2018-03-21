Çinli İş Adamından Stso'ya Ziyaret

Çin İş Adamları Dernek Başkanı Song Zıbın, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Osman Yıldırım'ı ziyaret etti.

Song Zıbın, Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Sivas'ın yatırım açısından cazibe merkezi olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Bürokrasi, yatırımın ortamı, ulaşım, insan kaynakları ve güvenlik açısından üst sıralardayız. Büyük yatırımlara ev sahipliği yapacak en hazır il de Sivas. Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından 2. büyük şehriyiz. Arazi bakımından hiçbir sorunumuz yok. İstediğiniz büyüklükte araziyi burada bulabilirsiniz." dedi.

Çinli işadamlarının kente yapacağı yatırımları özel teşvik kapsamına dahil ettirerek, tüm teşviklerden faydalanabileceğini aktaran Yıldırım, şunları söyledi:

"Sivas Organize Sanayi Bölgemizde tekstilden doğal taşa, teknolojiden mobilyaya kadar birçok sektörde üretim yapılıyor. Ayrıca otomobil parçaları üreten yerli ve yabancı fabrikalarımız da var. Dünyanın dört bir tarafına ihracat gerçekleştiriyoruz. Çinli işadamlarımızı da Sivas'a yatırım yapmaya bekliyoruz."

Zıbın ise, Çinli iş adamlarının 20 bin dönüm arazi üzerinde çeşitli sektörlerde yatırım yapmak istediklerini söyledi.

Zıbın, öncelikle Sivas OSB'de güneş enerjisi panelleri imalatını yapmak üzere bir fabrika kurmak istediklerini de açıkladı.