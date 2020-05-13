ABD'den gündemi sarsan iddia: Çinli hackerlar koronavirüsü araştıran merkezleri hedef aldı ABD'li bazı güvenlik kurumları, Çin yönetimi ile bağlantılı olduğu düşünülen Çinli hackerların koronavirüs salgını konusunda araştırma yapan merkezleri hedef aldığını iddia etti.

Koronavirüs salgını konusunda Çin yönetimini sürekli olarak "Kovid-19 Wuhan'daki laboratuvardan çıktı" diyerek suçlayan ABD, yeni bir iddia daha ortaya attı. ABD'li bazı güvenlik kurumları, koronavirüs salgınını araştıran kuruluşların Çinli hackerler tarafından hedef alındığını belirtti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, Kovid-19 virüsü üzerinde aşı, tedavi veya test çalışmaları yapan araştırma merkezlerine uyarılarda bulundu.

KOVİD-19 KONUSUNDA ARAŞTIRMA YAPAN KURUMLAR HEDEF ALINDI

Çin yönetimi ile bağlantılı olduğu düşünülen Çinli hackerların virüs konusunda araştırma yapan kurumları hedef aldığı belirtilen uyarıda, ABD'li kurumlardan verilerini korumak adına ekstra güvenlik önlemleri almaları ve potansiyel tehdidin farkında olmaları istendi.

FBI ayrıca potansiyel tehdit konusunda halkın farkındalığını artırmak için uyarı yayınladıklarını ve önümüzdeki günlerde ek teknik detayların açıklanacağını duyurdu.

"ÇİN, ABD'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNİ TEHLİKEYE ATIYOR"

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı da konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, Çin'in bu sektörleri hedef almasının ABD'nin Kovid-19 ile mücadelesini tehlike altına attığını bildirdi.

Açıklamada, "Bu duyuru, araştırma kuruluşları ve Amerikan halkı arasındaki farkındalığı artırmayı ve potansiyel hedeflere kaynak ve rehberlik sağlamayı amaçlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA