Cinkaya: "Mermerde 25 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirdik"

İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknoloji Fuarı'na katılan ve doğaltaş sektöründe 26 yılı geride bırakan Faber Mermer, geniş ürün gamını sergilediği standında önemli görüşmelere imza atarken, 25 milyon dolarlık ihracat rakamını 2019 yılında 35 milyon dolara yükseltmeyi hedefliyor.

Türkiye'de nadir görülen Green Diamond (Yeşil Elmas) adlı ürünün fuarda ilgi gördüğünü belirten Faber Mermer CEO'su Yavuz Cinkaya, "Green Diamond taşı, resmi binalar, dini yapılar ve açık alanlarda peyzaj olarak tercih ediliyor" dedi.

Firma olarak Çin, İtalya ve Hindistan gibi pek çok ülkeye satış yaptıklarını kaydeden Cinkaya, "Yıllık 100 bin ton taş üretimi ve 250 bin metrekare de fabrika üretimi gerçekleştiriyoruz. Traverten, Cross Cut, Vein Cut, Black Olive, Green Diamond ve Carrara gibi ürünlerimizle iddialıyız" ifadelerini kullandı.

35 milyon dolar ihracat hedefi

Sektörde yenilik ve yatırım odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Yavuz Cinkaya, Denizli merkezli bir firma olarak, Burdur, Fethiye ve Sivas'taki traverten ocaklarında üretim yaptıklarını ve ürünlerin yüzde 90'ını ihraç ettiklerini söyledi.

Sektördeki yeni bağlantılara imza atmak için yurt içi ve yurt dışı fuarlara da katıldıklarını kaydeden Cinkaya sözlerine şöyle devam etti:

"20'ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Fuarları da yakından takip ediyoruz. Fuarlar bizim için sektörün gelişimi açısından önem taşıyor. Traverten üretiminde Türkiye'de ilk üçte yer alıyoruz. Yıllık 25 milyon dolarlık bir ihracat rakamına sahibiz. 2019 yılında bu rakamı 35 milyon dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Yeni pazar araştırmalarımız devam ediyor. Ortadoğu pazarında da büyümek istiyoruz. Bir yandan da Türkiye'nin farklı illerindeki maden ocaklarında yeni ürün çeşitlerimizi geliştirmek için de Ar-ge çalışmaları yürütüyoruz" - İZMİR

Kaynak: İHA