Çine'de orman yangınına müdahale sürüyor; 6 mahallede bazı evler boşaltıldı (2)
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Çine'de orman yangınına müdahale sürüyor; 6 mahallede bazı evler boşaltıldı (2)

Çine'de orman yangınına müdahale sürüyor; 6 mahallede bazı evler boşaltıldı (2)
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

DÜĞÜNÜ BIRAKIP YANGINA KOŞTULARMuğla'nın Yatağan ilçesinde çıkıp Aydın'ın Çine ilçesine sıçraya yangın sırasında kırsal Akçaova Mahallesi'nin Sarıköy mevkisinde düğünleri olan Aslan ailesi, alevlerin evlerine doğru geldiğini gördü.

DÜĞÜNÜ BIRAKIP YANGINA KOŞTULAR

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkıp Aydın'ın Çine ilçesine sıçraya yangın sırasında kırsal Akçaova Mahallesi'nin Sarıköy mevkisinde düğünleri olan Aslan ailesi, alevlerin evlerine doğru geldiğini gördü. Düğünü bırakan aile, yaklaşık 50 davetliyle birlikte yangına müdahaleye koştu. Düğün ertelenirken, düğün yemekleri ise o sırada yangına müdahale eden ekipler ve bölgedeki vatandaşlara dağıtıldı.

Yangının çıktığı sıralarda düğün yemeğinde olan Soner Sarıman, "Yüksek kesimlerdeki yangından kozalak fırladı. Bahçede sulama hortumları vardı, önce onlar, ardından da zeytin ağacı tutuştu. Zamanında yetişmeseydik alevler eve de sıçrayacaktı. Yangın rüzgarın etkisiyle saat 16.00 gibi buraya kadar geldi. O sırada düğün yemeğimiz vardı dışarıdan gelen davetlilere yemek verecektik. Yangını görünce düğün yemeğini iptal ettik. Düğünü bıraktık yaklaşık 50 kişi hep birlikte yangına koştuk. Dün, burası felaketi yaşadı. O an ne yapacağımızı şaşırdık. Çünkü hayvanlarımızda vardı. Ekipler bize biz de ekiplere yardımcı olduk, hep birlikte bir felaketi önlemiş olduk. Yangın anında zaten ilk önce yaşlıları bölgeden tahliye ettik" dedi.Gözyaşlarına hakim olamayan ve o sırada yangına şahit olan Esma Aslan ise, "Yandık, kavrulduk, su boruları yandı, bahçelerimiz zarar gördü. Yakanların elleri kırılsın" diye konuştu.'DAĞIN YANDIĞINA MI YANAYIM, YOKSA DÜĞÜNÜNÜN KALDIĞINA MI'Düğün sahibi Kadriye Aslan, "Düğün yemeği esnasında Gökbel Dağı'ndan dumanlar çıktı. Gelen misafirler korku içinde oraya bakmaya başladı. Tüm düğün masraflarım ziyan oldu. Düğün yemeğine gelen misafirler geri dönmek zorunda kaldı. Dağın yandığına mı yanayım yoksa düğünün kaldığına mı yanayım. Çok perişan olduk. Yangın evlere yaklaşınca jandarmalar gelip, evleri boşaltmamızı söyledi. Biz de evden önemli şahsi eşyalarımızı alıp, evi boşalttık. Düğün yemeklerini ise ziyan olmasın diye yangına müdahalede bulunanlara ve vatandaşlara dağıttık" diyerek, üzüntüsünü dile getirdi.HELİKOPTERLERİN KULLANDIĞI GÖLETE SU TAKVİYESİÖte yandan yangında, alevlere bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte bölgedeki göletten su alan 5 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Karadan ise arazözlerle söndürme çalışması devam etti. Gölette suyun eksilmemesi için de Aydın Büyükşehir Belediyesi ve özel firmalara ait su tankerleri su takviyesi yaptı.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Burhan CEYHAN - Cemal YILDIRIM/ AYDIN,


Çine'de orman yangınına müdahale sürüyor; 6 mahallede bazı evler boşaltıldı (2)
Çine'de orman yangınına müdahale sürüyor; 6 mahallede bazı evler boşaltıldı (2)
Çine'de orman yangınına müdahale sürüyor; 6 mahallede bazı evler boşaltıldı (2)
Çine'de orman yangınına müdahale sürüyor; 6 mahallede bazı evler boşaltıldı (2)
Çine'de orman yangınına müdahale sürüyor; 6 mahallede bazı evler boşaltıldı (2)
Çine'de orman yangınına müdahale sürüyor; 6 mahallede bazı evler boşaltıldı (2)
Çine'de orman yangınına müdahale sürüyor; 6 mahallede bazı evler boşaltıldı (2)
Çine'de orman yangınına müdahale sürüyor; 6 mahallede bazı evler boşaltıldı (2)
Çine'de orman yangınına müdahale sürüyor; 6 mahallede bazı evler boşaltıldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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