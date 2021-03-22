Cinderes'te rejim saldırılarında zarar gören yollar onarılıyor
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Cinderes'te rejim saldırılarında zarar gören yollar onarılıyor

22.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:27
Cinderes'te rejim saldırılarında zarar gören yollar onarılıyor

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde terör saldırıları nedeniyle zarar gören yollara bakım ve onarım yapıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde terör saldırıları nedeniyle zarar gören yollara bakım ve onarım yapıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesine bağlı Cinderes'te terör örgütü YPG/PKK ve Esad rejim saldırıları nedeniyle büyük hasar meydana gelmişti. Saldırılarda hasar gören yollara bugün bakım, onarım yapıldı. Çalışmalar kapsamında asfaltlama ile kilit kaldırımlara parke taşı döşendi. Çalışma yapan ekibin sorumlusu İbrahim El-Ali'nin yaptığı açıklamada, "Cinderes'in yerel meclisi yetkilileri ve sakinleri arasındaki işbirliği ile beldede ulaşım ve hareketlilik sağlamak amacıyla sokaklardaki molozları kaldırılıp yolları gerekli onarımlar yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - AFRİN

Cinderes'te rejim saldırılarında zarar gören yollar onarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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