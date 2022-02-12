Cinayetle suçlanan Üniversiteli Enes'i özgürlüğe kavuşturan ayrıntılar

BURSA (DHA) - BURSA'da kendisini tornavida ile tehdit edip, cep telefonunu gasbetmeye çalıştığını öne sürdüğü Erkan Aysu'yu (31) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan üniversite öğrencisi Enes Kör (21), 'suçun mahiyeti' ve 'mevcut delil durumu' göz önünde bulundurularak, tahliye edildi. Kör'ün tahliyesinde, ölen Akysu"nun elinde bulunan tornavida, belindeki çakmak gazı ile yanında bulunan uyuşturucunun yanı sıra olayın görgü tanığı olan Güzide Aybar'ın ifadesinin etkili olduğu belirtildi. Erkan Aysu'nun kardeşi Ramazan Aysu ise davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Olay, 3 Ocak günü saat 08.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Kör, boş zamanlarında aile bütçesine katkı sağlamak için deposunda çalıştığı süpermarkete gitmek için evinden çıktı. İddiaya göre, bu sırada Erkan Aysu, elindeki tornavida ile Enes Kör'ün yolunu kesip, cep telefonunu istedi. Enes Kör ise olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine Erkan Aysu, "Seni burada öldürürüm, kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayadığı Enes Kör'ün boğazını sıktı. Cebindeki bıçağı çıkaran Enes Kör, Erkan Aysu'yu yaralayıp olayın şokuyla yakındaki evine geri döndü.

Erkan Aysu'nun kardeşi Ramazan Aysu, ağabeyinin yüz kızartıcı olmayan iki ayrı suçtan kaydının bulunduğunu belirterek, "Ağabeyimi öldüren kişi toplumda, 'melek' gibi anlatılıyor. Yargılama sonunda o kişinin ne kadar soğukkanlı katil olduğu ortaya çıkacaktır. Sanığın tahliye edilmesi bizi çok üzdü. Adaleti, mahkeme mi yoksa sosyal medyamı tecelli edecek. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.