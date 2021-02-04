Cinayeti, kazmadaki kan izleri aydınlattı (2)- Yeniden
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Cinayeti, kazmadaki kan izleri aydınlattı (2)- Yeniden

04.02.2021 16:16 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:25
Cinayeti, kazmadaki kan izleri aydınlattı (2)- Yeniden

SAMSUN'da, geçen yıl misafirliğe gittiği arkadaşının evinin önünde cesedi bulunan İsa Erdemoğlu'un (52) cinayete kurban gittiği belirlendi.

SAMSUN'da, geçen yıl misafirliğe gittiği arkadaşının evinin önünde cesedi bulunan İsa Erdemoğlu'un (52) cinayete kurban gittiği belirlendi. Olay yeri yakınında bulunan odunlukta ele geçirilen kazma üzerindeki kanın, Erdemoğlu ile O.K.'ye ait olduğu tespit edildi. Cinayet şüphelisi olarak O.K. gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

?Olay, geçen yıl 3 Mart'ta İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen kişiler, binanın girişinde hareketsiz yatan kişiyi görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yaşamını yitirdiği tespit edilen kişinin İsa Erdemoğlu olduğunu saptadı. Başının arkasında yara izi olan Erdemoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

KAZMADA KAN İZLERİ BULUNDU

Erdemoğlu'nun, arkadaşının evine gittiği sırada merdivenden düştüğü öne sürülürken, polis ekipleri cinayet şüphesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayet bürosu ekipleri, olayın meydana geldiği apartmanın yanındaki odunlukta üzerinde kan izi bulunan kazma buldu. Alınan örnekler üzerinde yapılan incelemede kanın Erdemoğlu ile arkadaşının komşusu O.K.'ye ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine O.K., gözaltına alındı. O.K. emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından O.K., adliyeye sevk edildi.


Cinayeti, kazmadaki kan izleri aydınlattı (2)- Yeniden
Cinayeti, kazmadaki kan izleri aydınlattı (2)- Yeniden
Cinayeti, kazmadaki kan izleri aydınlattı (2)- Yeniden
Cinayeti, kazmadaki kan izleri aydınlattı (2)- Yeniden
Cinayeti, kazmadaki kan izleri aydınlattı (2)- Yeniden
Cinayeti, kazmadaki kan izleri aydınlattı (2)- Yeniden
Cinayeti, kazmadaki kan izleri aydınlattı (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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