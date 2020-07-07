Arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı, cinayeti işledikten sonra sahilde uyudu
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Arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı, cinayeti işledikten sonra sahilde uyudu

Muğla'da metruk bir binada arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren zanlının, cinayeti işledikten sonra sahilde uyuduğu öğrenildi. Katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı, cinayeti işledikten sonra sahilde uyudu
07.07.2020 21:07 | Son Güncelleme: 07.07.2020 21:58

Muğla'nın Bodrum ilçesinde metruk bir otelde arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı. Zanlının, cinayeti işledikten sonra denize girip üzerindeki kan lekelerini yıkadığı, sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi sahilde uyuduğu öğrenildi.

ARKADAŞINI DEFALARCA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Pazartesi günü gece saatlerinde Turgutreis Günbatımı Plajı'nın sonunda bulunan metruk bir otelde yaşanan olayda, iddiaya göre son afla cezaevinden çıktığı öğrenilen M.Z., alkol alıp daha sonra uyudu. Bir süre M.Z.'nin yanına, daha önceleri pek çok kez kendisine baskı kurup alkolünü aldığı öğrenilen 47 yaşındaki arkadaşı Hakan Aslan geldi. Aslan, uyandırdığı M.Z.'nin telefonunu aldığını iddia ederek geri vermesini söyledi. M.Z. telefonun kendisinde olmadığını söyleyince aralarında tartışma başladı. Sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Kavgada her iki taraf da bıçak çekerken, M.Z., arkadaşı Hakan Aslan'ı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.

Arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı, cinayeti işledikten sonra sahilde uyudu

CİNAYETİ İŞLEDİKTEN SONRA UYUDU

Öldürdükten sonra kana bulanan elbiselerini ve ayakkabılarını çıkarıp denize girip vücudundaki kanı yıkayan katil zanlısı, olay yerinde bulunan battaniye ve eşyalarını alıp sahilde yaklaşık 150 metre ileriye gidip yattı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Hakan Aslan'ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri, sahilde uyuyan katil zanlısını gözaltına aldı.

Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan katil zanlısı M.Z., sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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