İki kişinin vurulduğu olayın zanlısı ağabey ve kardeşi tutuklandı
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İki kişinin vurulduğu olayın zanlısı ağabey ve kardeşi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da küfür nedeniyle tartıştıkları iki kişiyi vurduğu öne sürülen ağabey ve kardeşi tutuklandı.

Adana'da küfür nedeniyle tartıştıkları iki kişiyi vurduğu öne sürülen ağabey ve kardeşi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 5 Ağustos'ta merkez Yüreğir ilçesinde bulunan özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre; aralarında husumet bulunan iki aile fertlerinden 24 yaşındaki Yusuf M., olay günü Hikmet Ç. (33) ve babası Ahmet Ç.'ye (56) küfretti. Taraflar arasında çıkan tartışma çevredeki vatandaşların araya girmesiyle yatıştırıldı. Bölgeden uzaklaşan Yusuf M. bir süre sonra aldığı alkolün etkisiyle vücudunu keserek kendisine zarar verdi ve tedavi olmak için hastaneye gitti.

Ahmet ve oğlu Hikmet Ç. de kendilerine küfreden Yusuf M.'yi darp etmek için takip etmeye başladı. Hastaneye geldiği sırada baba-oğul tarafından takip edildiğini fark eden Yusuf M., kardeşini arayarak durumu anlatıp yardım istedi. Ağabeyinin pusuya düşürüleceğini öğrenen 18 yaşındaki Baran M. yanına silah alarak hastaneye giderek araç içerisinde bekleyen baba ve oğluna ateş etmeye başladı. Silahlı saldırıda Hikmet Ç. kulağının arkasından giren mermiyle ağır yaralanırken baba Ahmet Ç. cam kırıklarıyla hafif yaralandı.

Saldırıdan sonra kaçan ağabey kardeş polis tarafından evlerinin damında olayda kullandıkları tabancayla birlikte yakalandı. Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen ve sorguya alınan zanlılardan Yusuf M., "Beni takip ediyorlardı, pusuya düşürüp öldüreceklerdi" derken Ahmet Ç. ise "Hastanenin orada karşılaşmamız tamamen tesadüf. Biz kimseyi takip etmedik. Bize bir anda ateş etmeye başladılar" dedi. Hikmet Ç. hastanede yaşam mücadelesi verirken 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edilen ağabey kardeş tutuklandı. - ADANA

İki kişinin vurulduğu olayın zanlısı ağabey ve kardeşi tutuklandı
İki kişinin vurulduğu olayın zanlısı ağabey ve kardeşi tutuklandı
İki kişinin vurulduğu olayın zanlısı ağabey ve kardeşi tutuklandı
İki kişinin vurulduğu olayın zanlısı ağabey ve kardeşi tutuklandı
İki kişinin vurulduğu olayın zanlısı ağabey ve kardeşi tutuklandı
İki kişinin vurulduğu olayın zanlısı ağabey ve kardeşi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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