Cinayet şüphelisi, saklandığı barakada tüfekle yakalandı

ANTALYA'da, Cengiz Erkay'ı başından ve kalçasından vurup öldürdükten sonra kaçan Adem Ulukaya, saklandığı barakada, olayda kullandığı tüfekle yakalandı.

Finike ilçesi Yalnız Mahallesi'nde, 10 Eylül günü saat 17.00 sıralarında, bir kişinin ateşli silahla vurulduğu ihbarı aldı. Olay yerine giden jandarma, Cengiz Erkay'ın başından ve kalçasından vurulup, yaşamını yitirdiğini belirledi. Cinayet şüphelisinin, daha önce Erkay ile aralarında husumet bulunduğu belirlenen Adem Ulukaya olduğu tespit edildi. Şüphelinin, olay sonrasında Erkay'ın evindeki 2 av tüfeğini de yanına alarak ormana kaçtığının öğrenilmesi üzerine profesyonel komando timleri ve arama köpekleriyle çalışma başlatıldı. Şüphelinin, Yalnız Mahallesi Belen Yaylası'nda olduğu tespit edildi. Bugün saat 10.00 sıralarında operasyon düzenleyen jandarma, Ulukaya'yı dağlık ve kayalık alanda saklandığı barakada, olayda kullandığı tüfekle yakaladı. Gözaltına alınan Adem Ulukaya hakkında işlem başlatıldı.