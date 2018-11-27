Cinayet Şüphelileri Yakalandı

GAZİANTEP'te bir restoranda çıkan silahlı kavgada, iş yeri sahiplerinden Hakan Yıldırım (26)'ı öldürüp ortağı Coşkun Aslankurt'u (35) da yaralyan 2 şüpheli, yakalandı.

Öğümsögüt Mahallesi'ndeki restoranda geçen cumartesi günü meydana gelen olayda, işyeri sahipleri Hakan Yıldırım ve Coşkun Aslankurt ile müşteriler M.Ç. ve E.P. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.Ç. ve E.P. tabancayla ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Yıldırım ölürken, Aslankurt ise yaralandı. Şüpheliler, olayın ardından kaçtı.

Restorandaki kamera görüntülerini inceleyip, görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. M.Ç. dün gece otomobilin, E.P. ise olay yerine yakın bir adreste yakalandı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- Gaziantep