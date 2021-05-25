ÇINARCIK SAHİLİNİ KAPLAYAN DENİZ SALYASI, RÜZGARIN ETKİSİYLE DAĞILDI

Yalova'nın Çınarcık sahilinde balıkların telef olmasına neden olan ve sahili kaplayan deniz salyası, rüzgarın etkisiyle dağıldı.

Yalova'nın Çınarcık sahilinde balıkların telef olmasına neden olan ve sahili kaplayan deniz salyası, rüzgarın etkisiyle dağıldı.

Marmara Denizi'nde şubat aylarında görülmeye başlanan ve yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyası, Yalova'nın Çınarcık ilçesinin sahil kesimini de kapladı. Deniz salyası, yat limanındaki teknelerin etrafını çevreledi. Yaşanan deniz kirliliği, görenleri şaşkına çevirdi. Bazı balıkların salya nedeniyle öldüğü görüldü.

RÜZGARLA DAĞILDI

Bölgede yaşayanları tedirgin eden deniz salyası, dün akşam saatlerinden itibaren esmeye başlayan kuvvetli poyrazla birlikte dağıldı. Salyanın dağılmasıyla birlikte yaşanan balık ölümleri son buldu. Salyanın dağılması, balıkçıları da sevindirdi.

'SALYA NEDENİYLE YAZLIKÇILAR GELMİYOR'

Uzun yıllardır Çınarcık'ta yaşamasına rağmen deniz salyasının ilk kez bu kadar etkili olduğunu gördüğünü belirten Ramazan Uğurlu, 'Daha önce böyle bir şey görmedik. Bir haftadır esen poyraz buradaki deniz salyasını dağıttı. İnşallah böyle devam eder de yazlıkçılar gelir. Denize giremedikleri için yazlıkçılar gelmiyor. Balık da yok. Balıklar bitti. Balıkların hepsi öldü, limanda balık kalmadı. Deniz salyası dağılırsa hiç bir şey kalmayacak. Her şey normalde dönecek' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı