Çin salgının başlamasında 'etkili olduğu' iddia edilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden... Çin'in yok alma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan hayvan türlerinden pangolini, geleneksel ilaçlar listesinden çıkarması hayvan hakları grupları tarafından sevinçle karşılandı.

Doğa koruma grupları Çin'in pangolini geleneksel ilaç listesinden çıkarmasını sevinçle karşılayarak bunun bir 'dönüm noktası' olabileceğini söylüyor.

Pangolinler özellikle koronavirüs salgının ortaya çıkmasında rol oynadıkları gerekçesiyle dünya gündemindeki yerini almıştı, ancak henüz bu iddia bilimsel olarak kanıtlanmış değil.

Pangolinler en çok kendilerini diğer hayvanların saldırılarından korumaya yarayan sert pulları için avlanıyor.

Bu pullar Çin geleneksel tıbbında şimdiye kadar yaygın olarak kullanılıyordu. Ayrıca etleri için de avlanıyorlar.

Çin son salgınla birlikte doğada yaşayan hayvanların yemek amacıyla avlanmasını daha önce yasaklamıştı; ancak ilaç gibi amaçlarla halen avlanabiliyorlar.

Pangolinleri Koruma kampanyasından Paul Thompson, Çin'in attığı son adımın gidişatı değiştirebileceğini söyledi:

"Çin'in pangolin pullarını geleneksel ilaç listesinden çıkarması, uzun zamandır beklediğimiz dönüm noktası olabilir. Çin'in bundan sonra kontrolleri de artırmasını ve tüketici davranışlarını değiştirmek için çaba harcamasını umuyoruz."

Dünya Hayvanları Koruma (World Animal Protection) grubundan Katheryn Wise da haberi sevinçle karşıladı.

Wise, karıncayiyenler gibi doğal çevrelerinde avlanıp, "çoğu zaman her türlü hastalığın yayılmasına müsait küçücük kafeslerde iç içe tutulan bütün vahşi hayvanlara" benzer bir koruma sağlanması için çağrı yaptı.

Koronavirüs ve doğada yaşayan hayvanlar

Çin koronavirüs salgınının hızla yayıldığı günlerde doğada yaşayan hayvanların yenmesini yasakladı.

Ama bu hayvanlardan bazıları hala ilaç yapımında kullanılmak ya da kürklerinden yararlanmak amacıyla avlanabiliyor.

Pangolinin adı, koronavirüsün ortaya çıkışında rol oynamış olabilecek yaban hayvanı türleri arasında geçmişti, fakat bu konuda bir kanıt bulunmuş değil.

Bir başka doğal yaşamı koruma kuruluşu olan Conservation Beyond Borders'dan Nicole Benjamin-Fink, koronavirüsün insana geçmesinde rol oynasın oynamasın, dünya çapında en çok yasa dışı ticareti yapılan memeli hayvan olan pangolinin korunmasının zamanının geldiğini söyledi.

Benjamin-Fink, "Umalım ki bu yasak bir ilk olur ve sonunda geleneksel Çin tıbbında, doğada yaşayan hayvanların kullanılması tamamen yasaklanır" dedi.

Pangolinler, karınca ve diğer böcekleri yiyerek yaşıyor.

Afrika ve Asya'da yaşayan sekiz pangolin türü uluslararası yasalarla korundukları halde talep olduğundan, kaçak olarak avlanmaları ve ticareti bir türlü engellenemiyor.