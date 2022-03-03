Çin-Rusya arasında Ukrayna işgali polemiği: Olimpiyatların bitmesini bekle
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New York Times gazetesi, Çin hükümetinin Ukrayna işgali konusunda önceden bilgisi olduğunu ortaya attı. Times ayrıca, Çin hükümetinin Putin'den Kış Olimpiyatları bitene kadar işgali ertelemesi istediğini iddia etti.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının üstünden 8 gün geçti. Bu sürede dünya ülkeleri Rusya'yı kınayıp en ağır yaptırımları yaptı. Çin ise yapılan yaptırımlara karşı çekimser bir davranış sergiledi. Son olarak New York Times gazetesi tarafından ortaya atılan iddiada Çin hükümetinin Ukrayna işgali hakkında önceden bilgi sahibi olduğu yazıldı.
Savaşın başlamasıyla birlikte birçok medya organı yapılan harekatı işgal niteliğinde görürken, Çin hükümeti ve medyası yapılan işgali "özel askeri operasyon" olarak nitelendirdi. Çin Devlet medyası Daily China Rusya'nın başlattığı saldırı için dün ilk kez işgal kelimesini kullandı. İşgal kelimesi kısa bir süre sonra siteden silinmesine rağmen Twitter hesabında kaldı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de saldırının Rusya'nın tanımladığı gibi "özel bir askeri operasyon' değil" gerçek bir savaş' olduğunu kabul etti.
Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın boyutu giderek artarken Çin, Rusya'ya verdiği desteği gün geçtikçe azaltmaya başladı. Konu hakkında The New York Times Gazetesi çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Gazetenin ele geçirdiği istihbarat raporuna göre Çin, savaş kararından haberdardı ve Putin'den Ukrayna işgalini Pekin'deki Kış Olimpiyatları bitene kadar ertelemesini teklif etti.
Çin'in Washington Büyükelçiliği sözcüsü Liu Pengyui ortaya atılan iddialar hakkında konuştu. Liu ortaya atılan iddiaların spekülasyondan ibaret olduğunu belirterek durumu Çin'i karalama kampanyası olarak nitelendirdi.