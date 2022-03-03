Çin-Rusya arasında Ukrayna işgali polemiği: Olimpiyatların bitmesini bekle

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının üstünden 8 gün geçti. Bu sürede dünya ülkeleri Rusya'yı kınayıp en ağır yaptırımları yaptı. Çin ise yapılan yaptırımlara karşı çekimser bir davranış sergiledi. Son olarak New York Times gazetesi tarafından ortaya atılan iddiada Çin hükümetinin Ukrayna işgali hakkında önceden bilgi sahibi olduğu yazıldı.

ÇİN MEDYASI İŞGAL SÖZCÜĞÜNÜ KULLANMAMAYA ÇALIŞTI

Savaşın başlamasıyla birlikte birçok medya organı yapılan harekatı işgal niteliğinde görürken, Çin hükümeti ve medyası yapılan işgali "özel askeri operasyon" olarak nitelendirdi. Çin Devlet medyası Daily China Rusya'nın başlattığı saldırı için dün ilk kez işgal kelimesini kullandı. İşgal kelimesi kısa bir süre sonra siteden silinmesine rağmen Twitter hesabında kaldı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de saldırının Rusya'nın tanımladığı gibi "özel bir askeri operasyon' değil" gerçek bir savaş' olduğunu kabul etti.

ÇİN UKRAYNA İŞGALİNİN KIŞ OLİMPİYATLARI BİTENE KADAR ERTELENMESİNİ İSTEDİ

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın boyutu giderek artarken Çin, Rusya'ya verdiği desteği gün geçtikçe azaltmaya başladı. Konu hakkında The New York Times Gazetesi çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Gazetenin ele geçirdiği istihbarat raporuna göre Çin, savaş kararından haberdardı ve Putin'den Ukrayna işgalini Pekin'deki Kış Olimpiyatları bitene kadar ertelemesini teklif etti.

ÇİN'DEN NEW YORK TIMES'A CEVAP GECİKMEDİ

Çin'in Washington Büyükelçiliği sözcüsü Liu Pengyui ortaya atılan iddialar hakkında konuştu. Liu ortaya atılan iddiaların spekülasyondan ibaret olduğunu belirterek durumu Çin'i karalama kampanyası olarak nitelendirdi.