Çin, reşit olmayanlar için oyun zamanını haftada üç saatle sınırladı!
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Çin, reşit olmayanlar için oyun zamanını haftada üç saatle sınırladı!

Çin, reşit olmayanlar için oyun zamanını haftada üç saatle sınırladı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Çin hükümetinin yeni düzenlemeleri, reşit olmayanların oyun oynama süresini haftada yalnızca üç saatle sınırlandırıyor.

Çin hükümeti, 18 yaşın altındakileri hafta sonları ve tatil günlerinde günde yalnızca bir saat oyun oynamayla sınırlayacak yeni oyun süresi kısıtlamalarını duyurdu. Çin, eğlenceye yönelik kısıtlamaları nedeniyle uzun süredir oyun şirketlerinin girmesinin çok zor olduğu bir pazar konumunda.

REŞİT OLMAYAN VATANDAŞLAR HAFTADA SADECE ÜÇ SAAT OYUN OYNAYABİLECEKLER

Çin Komünist Partisi'nin video oyunlarıyla her zaman gergin bir ilişkisi olmuştur. Çin hükümeti, reşit olmayanların video oyunlarına harcayabilecekleri zamanı kısıtladığını haberini, Ulusal Basın ve Yayın İdaresi yeni kuralları kapsamında, 30 Ağustos Pazartesi günü yayınlandı. Yeni kurallara göre, 18 yaşının altındaki vatandaşlar haftada sadece üç saat oyun oynayabilecekler ve bu günler, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere yerel saatle 20:00 - 21:00 ile sınırlandırılacak.

Bu, Çin hükümetinin oyun endüstrisine vurduğu ilk darbe değil. Önceki kısıtlamalar kapsamında, oyun süresi 1,5 saat ile sınırlandırılmıştı. Ancak hafta sonları ve tatil günlerinde vatandaşların üç saat boyunca oyun oynamasına izin veriliyordu. Çin hükümetinin oyun sektörüne karşı bu tutumu, şirketlerin Çin'e yatırım yapmasını değersiz bir çaba haline getiriyor.

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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