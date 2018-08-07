Çin, Muhaliflerin Cumhurbaşkanı Şi Jinping'e Benzettiği Ayı Winnie'nin Yeni Filmini Yasakladı

Çin'de Sansür Kurulu, Disney'nin ünlü çizgi hikayesi "Winnie the Pooh"nun (Ayı Winnie) yeni uyarlaması Christopher Robin filmini yasakladı. Muhaliflerin Cumhurbaşkanı Şi Jinping'e benzettikleri Winnie the Poo, Çin'de yıllardır yasaklı.

Şi, ilk kez 2013'te dönemin ABD Başkanı Barack Obama ile bir araya geldiği ABD ziyareti sırasında Disney karakterine benzetilmişti.

İri-yarı Şi ve uzun boylu Obama'nın birlikte çekilen fotoğrafıyla Winnie the Pooh ve Kaplan Tigger'ın Yüz Hektar Ormanı'ndaki yürüyüşü arasında bağlantı kurulmuştu.

Daha sonra, muhalifler için Winnie the Pooh, Şi ile alay etmek için kullanılan bir sembol haline geldi.

Bu benzetme sosyal medyada yayılmaya başlayınca, Sansür Kurulu'nun kararıyla paylaşımlar kaldırıldı.

Geçen ay Komedyen John Oliver'ın, Şi'nin Winnie the Pooh "hassasiyetini" konu alan şakalarının ardından programın yayımlandığı Amerikan HBO kanalının internet sitesine erişim engellendi.

'İtibarsızlaşma operasyonu'

Global Risk Insights adlı uluslararası risk analizi kuruluşuna göre, Şi'nin bir askeri törende yine Ayı Winnie'ye benzetildiği kolaj, 2015'te ülkede en çok sansüre uğrayan fotoğraf oldu. Bu kuruluşa göre, Çin yönetimi "Ayı Winnie" benzetmesini cumhurbaşkanlığı makamı ve Şi'yi itibarsızlaşmaya yönelik ciddi bir saldırı olarak görüyor.

Kuruluşun raporunda, otoriter rejimlerde bu tür hassasiyetlerin yaygın olduğuna dikkat çekilerek bu benzetmeye karşı Pekin'in gösterdiği tepkinin 'Şi'nin kamuoyunda iyiliksever bir lider ve kült bir şahşiyet olarak görülmesini sağlayacak önemli bir halkla ilişkiler fırsatının kaçırılmasına neden olduğu" öne sürülüyor.

Çin'de yılda sadece 34 yabancı filme izin veriliyor. Bu nedenle, ABD ya da başka ülkelerde yapılan pekçok film Çin'e giremiyor.

Christopher Robin, bu yıl sansüre uğrayan ikinci Disney filmi oldu.

Çin, Wrinkle in Time (Zamanda Kıvrılma) adlı filmi de engellemişti.