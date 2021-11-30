Çin merkezli bilişim şirketi Tencent 500 milyon doların üzerinde gelir elde etti

Tencent, Çin'de oyun söz konusu olduğunda akla gelen ilk şirketlerdendir ve hatta dünyanın en büyük video oyun satıcısı olarak biliniyor. Çinli oyun devleri de mobil oyun segmentinde büyü miktarda gelir elde etmektedir.

Safe Betting Site tarafından sunulan verilere göre, Ekim 2021'de Tencent, Çin'deki mobil oyun yayıncıları arasında en büyüğü ve elde edilen bir sonraki en büyük gelirin iki katından fazla olan uygulama içi satın alımlarda 513 milyon dolar elde etti.

Tencent birkaç yıldır Çin oyun ortamına hakim ve etkileşimde herhangi bir düşüş gözükmüyor. Tencent'in sahipliği altında birkaç üst düzey mobil oyun var ve uygulama içi satın alımlardan büyük miktarda gelir elde ediyor. Ekim 2021'de Tencent'in mobil oyun uygulama içi satın alımlarında elde ettiği gelir tahmini 513 milyon dolar oldu. Rakibi NetEase tarafından elde edilen verilere göre de NetEase'in 252 milyon dolar elde ettiği açıklandı en yakın rakibinin gelirinden iki katından fazla bir gelire sahip.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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