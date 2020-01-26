Çin'in Uygur diasporasını eritme taktiği; elçilik pasaportları yenilemiyor

26.01.2020 19:28 | Son Güncelleme: 26.01.2020 19:28

Suudi Arabistan'da yaşayan Uygurlar, pasaportlarının yenilenmemesi nedeniyle Çin'e geri gönderilme korkusu yaşıyor.



Suudi Arabistan'daki Çin elçilikleri, yaklaşık 2 yıl önce Müslüman Uygurlar için pasaport yenilemeyi bıraktı. Bunun, Uygur diasporasını ülkeye dönmeye zorlamak için birçok ülkede uygulanan bir yöntem olduğu düşünülüyor. Euronews.com'da Görüntüle