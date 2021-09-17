Çin'in soykırımını anlatmak için Anadolu seferine çıktılar - Haberler
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Çin'in soykırımını anlatmak için Anadolu seferine çıktılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Çin'in soykırımını anlatmak için Anadolu seferine çıktılar

Doğu Türkistanlı toplama kampı mağdurları, seslerini duyurmak ve ailelerine ulaşmak için Anadolu'yu karış karış geziyor.

Doğu Türkistanlı toplama kampı mağdurları, seslerini duyurmak ve ailelerine ulaşmak için Anadolu'yu karış karış geziyor.

Türkiye'de yaşayan Doğu Türkistanlılar, Doğu Türkistan'da Çin yönetiminin baskı ve zulümlere maruz kalan aileleri için Anadolu'da imza toplayarak mücadele veriyor. Kamp mağdurlarının şimdi ki durakları Sivas oldu. Tarihi kent merkezinde toplanan grup basın açıklaması yaparak imza topladı.

"1 milyon çocuk anasından, babasından kopartılarak birer Çinli olarak yetiştiriliyor"

Toplama Kampı Mağdurları Platformu Sözcüsü Mirza Ahmet İlyasoğlu, toplama kamplarında olan yakınlarının türlü işkencelere maruz kaldığını belirterek, "Anadolu seferimize katılım olarak imza kampanyamız olacak. Bu imza kampanyamız Birleşmiş milletlere gidecek. Doğu Türkistan'da şuan Dünya Af Örgütünün resmi rakamına göre 1 milyon çocuk anasından, babasından kopartılarak birer Çinli olarak yetiştiriliyor. Orada kadınlar, yaşlılar, erkekler, çocuklar demeden köle işçi olarak çalıştırılıyor. O toplama kamplarında türlü işkencelere maruz kalıyor. O toplama kampını Çin yetkilileri her ne kadar eğitim kampı olarak göstermeye çalışsa da ancak orada felç haline getirilmiş kardeşlerimiz var. Gerçekler o toplama kamplarının bir eğitim değil işkence kampı olduğunu gösteriyor. Gençlerimizin, çocuklarımızın iç organları çalınarak Pekin'in ortasında helal organ olarak satılmaktadır. Toplama kamplarında Müslüman kadınlarımız sistematik tecavüze uğramaktadır. Bu haykırışlarımızı, çığlıklarımızı 5 senedir hiçbir şekilde haber alamayışımızı duyurmak istiyoruz" dedi. - SİVAS

Çin'in soykırımını anlatmak için Anadolu seferine çıktılar

Çin'in soykırımını anlatmak için Anadolu seferine çıktılar

Çin'in soykırımını anlatmak için Anadolu seferine çıktılar

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