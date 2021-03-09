Çin'in Hong Kong'daki hükümet temsilcisi seçim sistemindeki değişikliği gerekli buluyor

Çin Dışişleri Bakanlığının Hong Kong'daki hükümet temsilcisi vekili Song Ruan, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki seçim sisteminde reform yapılması yönündeki planın bölgenin siyasi sistemindeki "boşlukları ve eksiklikleri" kapatmak için gerekli olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığının Hong Kong'daki hükümet temsilcisi vekili Song Ruan, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki seçim sisteminde reform yapılması yönündeki planın bölgenin siyasi sistemindeki "boşlukları ve eksiklikleri" kapatmak için gerekli olduğunu bildirdi.

Ülke basınındaki habere göre, Song, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Pekin yönetiminin Hong Kong'da seçim sistemini geliştirme yönündeki planının kendi iç işleriyle ilgili olduğunu söyledi.

Söz konusu planın Hong Kong'un uluslararası rolünü koruyacağını ifade eden Song, "Bu plan, Hong Kong'un siyasi sistemindeki boşlukları ve eksiklikleri kapatmak için gerekli." dedi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, merkezi hükümetin Hong Kong'daki seçim sisteminde reform yapılması yönündeki planını memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.

Seçim sistemindeki iyileştirmelerin, bazılarına iyilik yapmak için değil Hong Kong'u yönetenlerin vatansever olmasını temin etmek için tasarlandığını vurgulayan Lam, vatansever olmayan birine bir yerin yönetimini vermenin "anlaşılamaz" olduğunu ifade etmişti.

Merkezi hükümet seçim sisteminde yapılacak reformla bölgede siyasetten yargıya birçok alanda "vatansever" Hong Kongluların iş başına gelmesini planlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik