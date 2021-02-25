Doğu Türkistan'daki zulmü eleştiren Destici göz dağı verdi: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Çalar Saat' adlı programa konuk oldu. Burada gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Destici, Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politika ile ilgili de açıklama yaptı.

"TÜRKİYE'DE OKUDU DİYE AİLESİNİ TOPLAMA KAMPINA GÖTÜRDÜLER"

Geçtiğimiz hafta Doğu Türkistanlı bir grubun kendisini ziyaret ettiğini söyleyen Destici, "Öyle enteresan şeyler var ki. Bunu da anlamak mümkün değil. Çin, bir çocuğumuza izin veriyor Türkiye'ye gelsin diye. Çocuk Türkiye'ye gelip eğitim görüyor. Burada kalıyor. Sonra burada okudu diye oradaki anasını babasını kardeşini toplama kampına götürüyor. Ve akıbetleri belli değil. Üstelik bunların bir kısmı Türkiye vatandaşı olmuş insanlar" ifadelerini kullandı.

Kendilerinin bu konuda güçlü bir şekilde ses çıkardıklarını aktaran Destici, "TBMM'de de kamuoyu önünde de... Ben hatta çok ilerisini söylüyorum; bazıları diyor ki 'Çin'e savaş mı açacak?' Gerekirse açarsın! Bizim dünyada korkacağımız hiçbir ülke yok ama savaştan önce yapacağın işler var. Diyalog var" dedi.

"ÇİN İÇİN DE BUNLARI YAPABİLİRİZ"

Ermenistan - Azerbaycan örneğini veren Destici, "Biz Ermenistan'a ne diyoruz şu anda? Diyoruz ki; 'sen Azerbaycan ile ilişkilerini düzeltmeden, işgali sonlandırmadan ben sana sınırlarımı açmam.' Çin için de bunları yapabiliriz. Bizim Çin ile 25 milyar dolarlık dış ticaretimiz var. Bunun 23 milyar dolarını biz alıyoruz, sadece 2 milyarını satıyoruz. Yani bizim dış ticaret açığımızın yüzde 40'ı da Çin ile olan ticaretimizden kaynaklanıyor" şeklinde konuştu.