Çin'in başkenti Pekin yeniden kum fırtınasının etkisi altında kaldı
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Çin'in başkenti Pekin yeniden kum fırtınasının etkisi altında kaldı

Anadolu Ajansı / Emel Gözellik - Haberler | Güncel
Çin'in başkenti Pekin yeniden kum fırtınasının etkisi altında kaldı

Çin'in başkenti Pekin, iki hafta içinde yeniden, kuraklığın yaşandığı ülkenin kuzeybatısından ve Moğolistan'dan gelen rüzgarlardan kaynaklanan kum fırtınasının etkisi altına girdi.

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Çin'in başkenti Pekin, iki hafta içinde yeniden, kuraklığın yaşandığı ülkenin kuzeybatısından ve Moğolistan'dan gelen rüzgarlardan kaynaklanan kum fırtınasının etkisi altına girdi.

Xinhua'nın haberine göre, Pekin'de etkili olan kum fırtınası nedeniyle hava kirliliğinde ciddi oranda artış görülürken, görüş mesafesi bir kilometreye kadar düştü.

Pekin Ekoloji ve Çevre İzleme Merkezinden yapılan açıklamada, başkentin hava kalite indeksinin "tehlikeli" kategorisinde maksimum düzey olan 500'e yaklaştığı bildirildi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi (ÇUMM), bu yılki olumsuz hava koşulları nedeniyle Pekin'in nisanda daha fazla kum fırtınası ile karşılaşabileceğini kaydetti.

Çin'de 16 Mart'ta ülkenin kuzeybatısından başlayarak doğusundaki bölgelere kadar etkisini sürdüren kum fırtınası nedeniyle mavi alarm verilmişti.

ÇUMM 26 Mart'ta sarı alarm vermiş, Moğolistan'dan Çin'in kuzeyine doğru bir kum fırtınasının yayıldığı uyarısında bulunmuştu.

Çin'de hava kirliliği düzeyini belirten alarm sistemi mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört aşamadan oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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