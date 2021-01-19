Çin hükümetinin koronavirüs salgınıyla ilgili yalanları bu belgeselde gün yüzüne çıkıyor
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Çin hükümetinin koronavirüs salgınıyla ilgili yalanları bu belgeselde gün yüzüne çıkıyor

19.01.2021 16:02 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:45

İngiliz televizyonlarında bu akşam yayınlanacak bir belgesel koronavirüsle ilgili dünyayı derinden sarsacak gerçekleri ortaya çıkaracak. Salgınla ilgili bilinmeyenleri ortaya çıkaran yapımda Vuhan'da görevli ve susmaya zorlanan sağlıkçıların salgının ortaya çıkışının asıl tarihi ve Çin'in yalanlarını bizzat anlattığı görüntüler yer alıyor.

Vuhan'daki ilk vakalar, 12 Aralık-29 Aralık 2019'da tespit edilirken, 31 Aralık 2020'ye kadar DSÖ'ye bildirilmemişti. Vuhan 23 Ocak 2020'de tecrit altına girdiğinde ise virüs çoktan Japonya, Güney Kore, Tayland ve ABD'ye yayılmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Acil Durum Komitesini 22 Ocak 2020'ye kadar toplamazken, 30 Ocak 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle "acil durum" ilan etmişti. Pekin yönetimi ile ilgili soru işaretleri, ABD'nin virüsün Vuhan viroloji enstitüsünün laboratuvarından sızmış olabileceğini öne süren yeni iddiaları yayınlamasından ve DSÖ heyetinin Pekin'in salgına karşı gerekli tedbirleri alamayacak kadar yavaş olduğunu söylemesinin ardından arttı.

PEKİN YÖNETİMİ YANLIŞ YÖNLENDİRMİŞTİ

Salgınla ilgili bilgileri dünyadan gizlemekle suçlanan Pekin yönetiminin yanlış yönlendirmesiyle DSÖ, 12 Ocak gibi geç bir tarihte, 'insandan insana bulaşma konusunda net bir kanıt olmadığını' açıklamıştı. 21 Ocak'ta, DSÖ virüsle ilgili ilk durum raporunu yayınladığında, hastalık Çin'de en az 278 kişiye bulaşmış ve üç ülkeye yayılmıştı.

Çin hükümetinin koronavirüs salgınıyla ilgili yalanları bu belgeselde gün yüzüne çıkıyor

BELGESEL GERÇEKLERİN NASIL ÇARPITILDIĞINI KONU ALIYOR

İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan habere göre salı günü akşam İngiltere'nin ITV kanalında yayınlanacak olan belgesel, Çin'in salgının ilk günlerinde salgınla ilgili gerçeklikleri nasıl çarpıttığını konu alıyor. ITV kanalında yayınlanacak belgeselle ilgili yapımcılar tarafından açıklamada şu ifadelere yer verilmiş:

"Belgesel, 2020'de koronavirüsün dünyanın dört kıtasına nasıl yayıldığını konu alıyor. Belgeselde ayrıca Tıp uzmanlarının görüşleri, Çin'deki salgına genel bir bakış, dünyanın değişik devletlerinin salgının seyrine nasıl tepki verdiği ve yetkililerin tehlikeyi örtbas etmeye çalıştığı konu ele alınıyor."

VİRÜSÜN ÖLÜMCÜL OLDUĞUNU DAHA ÖNCEDEN BİLİYORLARMIŞ

Çin'in dünyaya koronavirüs salgınının erken aşamaları hakkında yalan söylediğine ve küresel bir salgına dönüşmesine sessiz kaldığına işaret eden belgeselde bir vatandaş gazeteci tarafından gizlice filme alınan Çinli sağlık görevlileri, virüsün ölümcül olduğunu daha önce bildiklerini şu sözlerle itiraf ediyor:

"Aslında, Aralık sonunda veya Ocak başında tanıdığım birinin akrabası bu virüsten öldü. Tanıdığım insanlar da dahil olmak üzere onunla yaşayanların çoğuna da virüs bulaştı. Hepimiz insandan insana bulaşma konusunda herhangi bir şüphe olmaması gerektiğini hissettik."

Çin hükümetinin koronavirüs salgınıyla ilgili yalanları bu belgeselde gün yüzüne çıkıyor
Haber Yorumları (2)
METE HAN: çin en yakınlarımızıda öldürse farketmez her zaman çin malı alıp satacagız aksini iddaa eden var mı
Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
GÖLGE: Çin le kıyamet kopsa ertesi gün yine alışveriş yaparız. Aşk başka iş başka gözüyle bakılıyor.
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500
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