Çin, G7'yi siyasi manipülasyon yapmakla suçladı

İngiltere'nin Londra Büyükelçiliği, G7 Zirvesi'nin ardından yapılan ortak açıklamada Çin yönetimine yönelik insan hakları eleştirilerini "ülkenin iç işlerine müdahale" şeklinde nitelendirerek kınadı.

İngiltere'nin Londra Büyükelçiliği, G7 Zirvesi'nin ardından yapılan ortak açıklamada Çin yönetimine yönelik insan hakları eleştirilerini "ülkenin iç işlerine müdahale" şeklinde nitelendirerek kınadı.

İngiltere'nin Cornwall bölgesindeki Carbis Koyunda gerçekleştirilen G7 Zirvesinin sonunda yapılan ortak açıklamada, G7 ülkelerinin liderleri Pekin yönetimini Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong'da "insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı duymaya" çağırmıştı. G7 tarafından yapılan açıklamaya Çin'den tepki geldi. Çin'in Londra Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, G7 "siyasi manipülasyon" yapmakla suçlandı. Bir elçilik yetkilisi yaptığı açıklamada, G7'nin siyasi manipülasyon aracılığıyla Çin'in iç işlerine karışmak ve müdahale etmek için Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne ilişkin konulardan yararlandığını belirtti. Yetkili, "Çin'in iç işlerine müdahale edilmemeli, Çin'in itibarı karalanmamalı ve Çin'in çıkarları ihlal edilmemelidir" ifadelerini kullandı. Adı açıklanmayan yetkili, "Ulusal egemenliğimizi, güvenliğimizi ve kalkınma çıkarlarımızı kararlılıkla savunacak, Çin'e dayatılan her türlü adaletsizlik ve ihlallere karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı