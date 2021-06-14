Çin, G7'yi siyasi manipülasyon yapmakla suçladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin, G7'yi siyasi manipülasyon yapmakla suçladı

Çin, G7'yi siyasi manipülasyon yapmakla suçladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İngiltere'nin Londra Büyükelçiliği, G7 Zirvesi'nin ardından yapılan ortak açıklamada Çin yönetimine yönelik insan hakları eleştirilerini "ülkenin iç işlerine müdahale" şeklinde nitelendirerek kınadı.

İngiltere'nin Londra Büyükelçiliği, G7 Zirvesi'nin ardından yapılan ortak açıklamada Çin yönetimine yönelik insan hakları eleştirilerini "ülkenin iç işlerine müdahale" şeklinde nitelendirerek kınadı.

İngiltere'nin Cornwall bölgesindeki Carbis Koyunda gerçekleştirilen G7 Zirvesinin sonunda yapılan ortak açıklamada, G7 ülkelerinin liderleri Pekin yönetimini Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong'da "insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı duymaya" çağırmıştı. G7 tarafından yapılan açıklamaya Çin'den tepki geldi. Çin'in Londra Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, G7 "siyasi manipülasyon" yapmakla suçlandı. Bir elçilik yetkilisi yaptığı açıklamada, G7'nin siyasi manipülasyon aracılığıyla Çin'in iç işlerine karışmak ve müdahale etmek için Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne ilişkin konulardan yararlandığını belirtti. Yetkili, "Çin'in iç işlerine müdahale edilmemeli, Çin'in itibarı karalanmamalı ve Çin'in çıkarları ihlal edilmemelidir" ifadelerini kullandı. Adı açıklanmayan yetkili, "Ulusal egemenliğimizi, güvenliğimizi ve kalkınma çıkarlarımızı kararlılıkla savunacak, Çin'e dayatılan her türlü adaletsizlik ve ihlallere karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber! İngiltere Başbakanı Johnson 21 Haziran'daki normalleşme sürecini erteleyebilir
Son dakika haber! İngiltere Başbakanı Johnson 21 Haziran'daki normalleşme sürecini erteleyebilir

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Sedat Peker Angela Merkel Emmanuel Macron
Magazin Enis Arıkan Hande Erçel Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Nihat Özdemir Roland Garros Çağlar Söyüncü Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çin, G7'yi siyasi manipülasyon yapmakla suçladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 15:04:20. #1.15#

title