Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying: ABD yangına benzin döküyor

Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı son açıklamada, Rusya'ya karşı yaptırım kararı alan ve Ukrayna'ya silah ve ekipman desteği vereceğini açıklayan Amerika Birleşik Devletleri'ni iki ülke arasında yaşanan gerginliği artırdığını savundu.

UKRAYNA-RUSYA KRİZİNİ ABD KÖRÜKLÜYOR

Yaptığı açıklamaların devamında Abd'yi eleştirmeye devam eden Hua Chunying ekonomik yaptırımların gerginliği artıracağını belirterek, tüm dünya ülkelerini konu hakkında hassas olmaya çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying'in açıklamaları şöyle:



"Eğer bir başkalarını suçlarken ateşe benzin döküyorsa ( Abd ) bu sorumlu ve ahlaklı bir davranış olmaz. ABD yaptırımları sorunların çözümünde hiçbir zaman etkili bir yol olmadı"