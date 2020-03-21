Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi - Haberler
Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Türkiye, Güncel

Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de koronavirüs testi yapılma oranının artırılacağını açıklamasının ardından Çin'den 2 milyondan fazla test kitinin Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya, Türkiye'ye 50 bin test kitinin geldiğini, iki hafta içinde birer milyon daha test kitinin geleceğini dile getirdi.

21.03.2020 00:33 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:51
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi

Sağlık Bakanlığı'nın 'test yapma sıklığı artacak' açıklamasının ardında Çin'den 2 milyondan fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kitinin geleceği öğrenildi.

TBMM Genel Kurulu'nda dün milletvekillerine koronavirüs hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki test yapabilen laboratuvar sayılarının ve test yapılma oranının arttırılacağını ifade etmişti.

Bakan Koca'nın bu açıklamasının ayrıntılarını Habertürk'ten Muharrrem Sarıkaya canlı yayında açıkladı. Türkiye'ye 50 bin test kitinin geldiğini dile getiren Sarıkaya, önümüzdeki pazartesi günü 1 milyon ve ondan sonraki pazartesi de 1 milyon adet olmak üzere 2 milyon 50 bin test kitinin Türkiye'ye geleceğini ifade etti.

TEST YAPAN LABORATUVAR SAYISI ARTACAK

Laboratuvarı test yapmaya müsait olan her bir hastanenin artık test yapmasına müsaade edileceğini kaydeden Sarıkaya, "Test yapabilme konusunda doğrudan bir sınırlama kalmadı. Bunun bütün büyük şehirlere yansıtılması noktasında bir karar var. Sanırım bugün bu karar yürürlüğe girecek" diye konuştu.

KİME NASIL UYGULANACAK?

"Ancak bu her önüne gelenin test yapacağı anlamına da gelmiyor" diyen Sarıkaya, test kitlerinin doktorlar tarafından uygun görülen kişilere uygulanacağının altını çizdi.

TESTLERDE AYTAÇ YALMAN DETAYI

Testlerin üç gün arayla tekrar yapılacağını kaydeden Sarıkaya, şunları dile getirdi:

"Neden buna ihtiyaç duyuluyor. Tıpkı Aytaç Yalman'da olduğu gibi test ilk yapıldığında negatif daha sonra yapıldığında pozitif çıkabilir. Yani o üç günlük süreçte 'ben test yaptım negatif çıktı' denilerek başka insanlara bulaştırma ihtimalinin önüne geçmek için süreç doktorların kontrolüne alınmış. 14 günlük karantina sürecinde pozitif vakaların çoğu ilk 3 ve 6 günde ortaya çıkıyor. 14. günde ortaya çıkan vaka oranı yüzde 5 civarında. Kesine yakın şüpheli kişilere ise PSR denilen 3 saatte sonuç veren testler uygulanacak."

"50 BİN TEST HİBE"

Test kitleri ve kitleri Türkiye'ye getiren firma hakkında bilgi de veren Sarıkaya şunları söyledi:

"Türkiye'ye Çin'den test kitleri gelecek. Bunlar 10-15 dakikada yüzde 90-95 oranında doğru sonuçlar veren test kitleri. 50 bin kit gelecek. Pazartesi ise 1 milyon kit daha gelecek. Ondan sonraki pazartesi de 1 milyon adet kit gelecek. Çin bu test kitlerinin üretimine yeni başladı ve Türkiye'ye bir ayrıcalık tanıdı.

"16 DOLARLIK TEST TÜRKİYE'YE 4 DOLAR"

Kitleri Türkiye'ye getiren firma ilk 50 binlik paketi Türkiye'ye hibe olarak göndermiş. Diğer paketleri de 16 dolar olan fiyatı 4 dolara indirerek Türkiye'ye veriyor.

Kitlerin getirilmesi konusunda bir sınırlama da yok isterse bakanlık kendisi de getirebilir. Firma tamamen toplum sağlığını düşünerek milliyetçi bir yaklaşım ortaya koyuyor.

"ÇİN HÜKÜMETİ İLE YAKIN İLİŞKİLERİ VAR"

Çin hükümet ile eskiden beri dostane bir ilişkisi olan bu firma koronavirüs salgını başladığında elinde bulunan yüklü miktardaki N95 tipi maskeyi Çin'e göndermiş. Çin'de de teknoloji ve silah sanayisi alanında iş yapan bir firma bu firma. Bu test kitlerinin gelişinin yolu da böyle açılmış"

Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi

Haberin Videosu:

Fahrettin Koca: Çin'den Türkiye'ye 2 milyondan fazla koronavirüs test kiti gelecek

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni korona hamlesi! Onlar da sürece dahil oluyor Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni korona hamlesi! Onlar da sürece dahil oluyor
Ünlü profesör canlı yayında açıkladı: Bir daha futbol oynaması zor Haberler
Ünlü profesör canlı yayında açıkladı: Bir daha futbol oynaması zor
Erdoğan, Twitter'dan uyardı! İşte virüsün en çok etkilediği kişiler Haberler
Erdoğan, Twitter'dan uyardı! İşte virüsün en çok etkilediği kişiler
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Türkiye'de koronadan ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu Haberler
Türkiye'de koronadan ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı Haberler
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi
Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı
Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi...
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı
Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var
Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı
Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu
Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi
Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi
Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu
Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak
Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor
Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor
İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti
İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi
Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Sinan Akçıl Guido Senia Defne Samyeli
Spor Falcao Ersun Yanal Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Wuhan Karar İtalya
Şu an buradasınız: Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 00:56:09. #1.15#
title