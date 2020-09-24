Çin'den Trump'ın "Pandemiden Çin'i sorumlu tutmalıyız" sözlerine yanıt

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulundaki konuşmasında dile getirdiği "Bu pandemiyi dünyaya salan ülke olan Çin'i de sorumlu tutmalıyız." sözlerine tepki gösterdi.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulundaki konuşmasında dile getirdiği "Bu pandemiyi dünyaya salan ülke olan Çin'i de sorumlu tutmalıyız." sözlerine tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, yaptığı açıklamada, "ABD olguları hiçe sayıyor ve yalanlar üretiyor. Menfi siyasi güdülerle BM platformunu Çin'e temelsiz suçlamalar yöneltmek için kullanıyor." dedi.

Vang, Trump'ın Çin hükümetinin ilkin virüsün insandan insana bulaştığına dair kanıt olmadığını, ardından, belirti göstermeyen kişilerin virüsü yaymayacağını söyleyerek Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) yanlış yönelendirdiği iddiasına yanıt olarak, "Çin mümkün olan en erken vakitte pandemiyi bildirmiş, hastalığa yol açan patojeni tanımlamış ve DNA dizilimini dünyayla paylaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Venbin, Trump'ın Pekin yönetiminin salgının ilk günlerinde ülke için seyahati durdurup uluslararası uçuşlara izin vererek sorumsuzca davrandığına yönelik suçlamasına ise, "İnsandan insana aktarım doğrulandığında Çin kararlı bir tavırla (salgının ortaya çıktığı) Vuhan'dan tüm çıkışları durdurmuştur. Çin gümrük görevlileri, yasalara uygun olarak doğrulanmış vakaların, şüpheli vakaların, bu kişilerle yakın temasta bulunmuş kişilerin ve yüksek ateş şikayeti olanların yurt dışına çıkışlarını engellemiştir." sözleriyle yanıt verdi.

Vuhan'a 23 Ocak'ta ulaşım kısıtlamasının getiriline kadar geçen sürede Çin dışındaki ülkelerde yalnızca 9 Kovid-19 vakası tespit edilmiş olduğunu hatırlatan Vang, Washington yönetiminin Çin vatandaşlarına 2 Şubat'ta sınırlarını kapattığında ABD'de yalnızca 12 vakanın görüldüğünü anımsattı.

Çin'in pandemiyi engellemek üzere attığı adımların her aşamada açık ve şeffaf olduğunu savunan Venbin, "Koronoloji gayet açık, olgu ve veriler ortadadır. Çin'i sürekli olarak Kovid-19'la ilişkili iddialarla karalayarak ABD virüs salgınını kötü yönetmesinin suçunu başkalarına yüklemeye çalışıyor. Bu boşuna bir çabadır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Genel Kurula gönderdiği video mesajda, "Bu pandemiyi dünyaya salan ülke olan Çin'i de sorumlu tutmalıyız. Virüsün ilk günlerinde Çin ülke içi seyahati durdurdu ancak Çin'den yapılan uçuşlara izin verdi. Çin, benim uyguladığım seyahat yasağını da kınadı. Çin hükümeti ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yanlış bir şekilde virüsün insana bulaştığına dair kanıt olmadığını söyledi. Sonra da belirti göstermeyen kişilerin virüsü yaymayacağını duyurdu. BM, bu eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin