Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı Çin, dünyada en çok ticareti yapılan vahşi memeli hayvanlardan pangolinlerin nüfusunu koruma çabaları kapsamında 2020 geleneksel ilaç listesinden "pangolin pullarını" çıkardı. Öte yandan koronavirüsün pangolinlerden bulaştığı iddiası, uzun süre gündemi meşgul etmişti.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinde yer alan habere göre, Çin Farmakopesi'nde bu yıl pangolinler geleneksel ilaç listesine dahil edilmedi. Pekin yönetiminin bu adımı, 5 Haziran'da pangolinleri koruma seviyesini yükseltmesinin ardından geldi. Pullarında keratin bulunan pangolinler, Çin'de geleneksel ilaç yapımı için kullanılıyor.

Çinli yetkililer, kaçak avcılık nedeniyle risk altında bulunan pangolinlerin nüfusunu koruma ve kurtarma çabalarını güçlendirmek için bu adımın atıldığını kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından resmi bir Farmakope olarak tanınan Çin Farmakopesi hem geleneksel hem de modern Çin ilaçlarını içeriyor. Resmi külliyatta, ilaçlarla ilgili saflık, tarif, test, dozaj ve önlem standartlarına dair bilgiler yer alıyor.

ÇEŞİTLİ HASTALIKLARA İYİ GELDİĞİ GEREKÇESİYLE YÜKSEK FİYATA SATILIYOR

Karıncayiyen türüne ait pangolinler, Asya kıtası genelinde yasa dışı ticarete konu oluyor. Çin'de geleneksel ilaç yapımı için kullanılan pangolinlerin pullarında keratin maddesi bulunuyor. Pangolinler, çeşitli hastalıklara iyi geldiği iddiasıyla Vietnam ya da Çin'de yüksek fiyatlara satılıyor.

PANGOLİN NEDİR?

"Pullu karıncayiyen" olarak da bilinen pangolinler, Endonezya, Malezya ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Sadece geceleri ortaya çıkan ve boyları bir metreyi bulan pangolinler nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olması nedeniyle koruma altında bulunuyor.

Pangolinlere yönelik farkındalığı artırma çabaları kapsamında 2012'den bu yana her yıl şubat ayının 3'üncü cumartesi Dünya Pangolin Günü olarak kutlanıyor.

Öte yandan, Güney Çin Tarım Üniversitesinden araştırmacıların şubatta yaptığı bir çalışmada, pangolinlerden alınan bir virüs ile yeni tip koronavirüs (Covid-19) arasında yüzde 99'luk bir genetik eşleşme keşfedilmişti.